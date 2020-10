Baustopp bei Ägeri on Ice Aufgrund der Entwicklung der Covid19-Pandemie mussten die Bauarbeiten gestoppt werden.

(haz) Das Organisations-Team vom Ägeri on Ice hat in den letzten Monaten intensiv an der Realisation dieses Events gearbeitet und auch ein ausgereiftes Schutzkonzept entwickelt. Rund 2'000 Reservationen konnten laut Medienmitteilung des Veranstalters bereits entgegengenommen werden und das Fundament wurde letzte Woche gebaut.

Nun musste aufgrund der jüngsten Entwicklung der Covid19-Pandemie der weitere Aufbau gestoppt werden.

«Eine Durchführung des Formats, wie wir es kennen ist mit diesen Rahmenbedingungen unmöglich. Aus der Bereicherung ist eine Gefahr geworden»,

lässt sich Daniel Schärer, Geschäftsführer von Zugsports in der Mitteilung zitieren. Ebenso werden alle Reservationen des Restaurationsbetriebs annulliert.

In Abstimmung und mit der Bewilligung der Gemeinde kann das Fundament vorerst stehen bleiben. Sollte sich die Situation beruhigen und Eislaufen wieder zur Bereicherung werden, sind wir in der Lage, kurzfristig ein einfaches Setup aufzubauen, kann auch der Videobotschaft von Daniel Schärer entnommen werden.. Der Fokus liegt dabei auf allem, was draussen stattfinden kann. Die Organisatoren prüfen in den kommenden Wochen die verschiedenen Möglichkeiten. «Vorerst warten wir noch etwas ab und beobachten, in welche Richtung sich die Pandemie bewegt», ergänzt Daniel Schärer.