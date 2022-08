Beachvolleyball Wien ist ein gutes «Pflaster»: Nina Brunner und Co. gewinnen den Nations Cup Die 26-jährige Steinhauserin führt die Schweiz mit ihrer Partnerin Tanja Hüberli zur Goldmedaille.

Nina Brunner schreit ihre Freude heraus. Bild: Florian Schroetter (6. August 2022)

Nina Brunner hat einen grossen Anteil am Erfolg der Schweizerinnen bei der ersten Durchführung des Nations Cup in Wien. Dort also, wo sie im Sommer 2021 bereits den EM-Titel gewonnen hatte.

Im Final gegen Deutschland gewann die Steinhauserin mit ihrer Partnerin Tanja Hüberli den Entscheidungssatz mit 15:8.

Weiter geht es für die beiden beim Turnier in Hamburg weiter, ehe die Titelverteidigung bei der Europameisterschaft ansteht. (bier)