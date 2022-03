Behindertensport Nationale Sommerspiele 2026: Zug gewinnt Kandidatur und wird Gastgeber Special Olympics wurde von der Zuger Kandidatur für die Austragung der National Summer Games überzeugt. Damit werden die grössten und bedeutendsten Sportanlässe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in der Zentralschweiz durchgeführt.

An den nationalen Sommerspiele sollen im Juni 2026 während vier Tagen in 15 Sportarten Wettkämpfe angeboten werden. Dabei nehmen rund 1800 Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Beeinträchtigungen aus allen Regionen der Schweiz teil, wie Special Olympics Switzerland in einer Mitteilung schreibt.

Die Athletinnen und Athleten können sich so nicht bloss im Wettkampf messen, sondern erfahren Wertschätzung und erleben unvergessliche Erfolgsmomente.

Für die Auswahl des Austragungsortes Zug stehen für Special Olympics mehrere Aspekte im Zentrum. Einerseits zählt die Fähigkeit, einen Grossanlass auf die Beine zu stellen. Andererseits soll durch einen solchen Anlass die gesellschaftliche Inklusion von beeinträchtigten Menschen vorangetrieben werden und einem breiteren Publikum nahegebracht werden. Wie der Zuger Regierungsrat, Martin Pfister, bestätigt, sei Zug für diese Thematik der ideale Partner:

«Ich bin überzeugt, dass der Kanton Zug mit der Organisation der Special Olympics National Summer Games einen wertvollen Beitrag zur Wahrnehmung des wichtigen Themas Inklusion beitragen kann und wird.»

Die Zuger Infrastruktur bietet durch Anlagen wie der Kantonsschule, der Sporthalle und weiteren Sportstätten einen guten Durchführungsort. Nach 20 Jahren ist Zug somit das zweite Mal Gastgeber der Spiele. (rad)