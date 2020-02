Bei der Zuger Polizei sorgte «Petra» für rund 12 Meldungen In einzelnen Gemeinden des Kantons Zug hat das Sturmtief «Petra» für einige Einsätze von Polizei und Feuerwehren gesorgt. Verletzt wurde niemand.

Im Frauental in der Gemeinde Cham musste die Wytistrasse sowie die Frauenthalstrasse wegen umgestürzter Bäume für die Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden. Bild: Zuger Polizei

Mit über 100 Stundenkilometern fegten in der Nacht auf gestern die Sturmböen von «Petra» über den Kanton Zug. In Cham und Oberägeri verzeichneten die Messstationen von Meteo-Schweiz die Höchstgeschwindigkeiten von 103 respektive 105 Kilometer pro Stunde. Damit hielt Sturm Petra nicht nur die Zuger Bevölkerung von ihrem Schlaf ab, sondern auch die Einsatzkräfte der Zuger Polizei und der Feuerwehren auf Trab. Während bei der Einsatzzentrale der Polizei laut Mitteilung rund zwölf Meldungen eingingen, wurden die Feuerwehren Baar (1 Einsatz), Cham (3) und Zug (3) zu sieben Einsätzen gerufen. Insgesamt standen bei den Feuerwehren 47 Personen im Einsatz. Bei der Mehrheit der Meldungen mussten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von den Verkehrswegen geräumt werden.

Die Zuger Polizei berichtete am Dienstag, dass in der Gemeinde Cham die Wytistrasse sowie die Frauenthalstrasse wegen umgestürzter Bäume für die Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden mussten. Weiter meldete die Zuger Polizei, dass es in der Gemeinde Hünenberg eine Gemüsefeldabdeckung auf die Strasse geweht habe und in der Stadt Zug einige Blumentöpfe von der Strasse entfernt werden mussten. Der Zuger Feuerwehrinspektor Roland Fässler erklärte auf Anfrage, dass aufgrund des angekündigten Sturmes keine spezielle Einsatzvorbereitung notwendig gewesen sei.

Temperatursturz am Vormittag

Laut Meteo-Schweiz wurden im Kanton Zug die stärksten Winde zwischen 2 und 5 Uhr morgens gemessen – in Cham um 3 Uhr, in Oberägeri um 3.40 Uhr. Die Temperaturen waren laut der Messstation Cham mild: Um Mitternacht war es 16,6 Grad. Die Kaltfront sorgte dann für Abkühlung: Um 8 Uhr morgens war es noch 5, um 11 Uhr noch 0,8 Grad. Die höchsten Windspitzen wurden mit 171 Kilometer pro Stunde auf dem Napf und dem Bantiger gemessen.

Sturm Petra zeigt seine ganze Stärke am Zugersee: