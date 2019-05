Bei der Zugermatt wird gebaut Auf einer Fläche von über 7000 Quadratmetern sollen in der Gemeinde sechs, neue Mehrfamilienhäuser entstehen. Auch altersgerechte Wohnungen sind geplant Vanessa Varisco

Die Profile für das Projekt sind bereits erstellt. (Bild: Stefan Kaiser, Baar, 9. Mai 2019)

Wer einen Blick auf die Zugermatt in Baar wirft, sieht zurzeit einen Stangenwald. Denn dort sind die Profile für die Überbauung Landhauspark ausgesteckt. Sechs Mehrfamilienhäuser, teilweise mit Gewerbeanteil, und eine Einstellhalle sollen auf einer Fläche von 7000 Quadratmetern zu stehen kommen. Die gesamte Grundstücksfläche umfasst ein Gebiet von 17 616 Quadratmetern. Wie dem Baugesuch, welches noch bis zum 22. Mai auf der Einwohnergemeinde aufliegt, entnommen werden kann, ist der geplante Baustart im Oktober 2019 angelegt. Läuft alles rund, sollen die Bauarbeiten nach zwei Jahren im November 2021 abgeschlossen sein. Die Überbauung Landhauspark steht in Koordination mit dem einfachen Bebauungsplan «Zugermatt B».

Nach dem Motto vom Junior zum Senior

«Im Quartier Zugermatte soll in einer dritten Etappe ein neues Wohnquartier mit vorwiegend grosszügigen Kleinwohnungen entstehen», heisst es im zugehörigen Bebauungsplan. Das bestätigt die Martin Lenz AG, welche die Baurealisierung innehat. Nach dem Motto «vom Junior zum Senior» sollen Junge und ältere Personen angesprochen werden. Deshalb werden die Wohnungen laut der Martin Lenz AG auch altersgerecht gebaut. Fünf Geschosse hoch sind die Gebäude geplant und haben jeweils eine variierende Anzahl an Wohnungen. Haus A etwa umfasst 20 Wohnungen auf einer Gebäudefläche von 560 Quadratmetern, Haus D hat auf gleicher Fläche 22 Wohnungen. In Haus E sind auf einer Fläche von 462 Quadratmetern lediglich fünf Wohnungen angedacht, da dieses Gebäude künftig auch gewerblich genutzt werden soll. Die zum entstehenden Quartier zugehörige Einstellhalle umfasst 4100 Quadratmetern. Für die Überbauung werden 158 Parkplätze zur Verfügung stehen, 15 davon im Freien und 15 sind Besuchern vorbehalten. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 43,5 Millionen Franken.

Das Gebiet soll eine Einheit bilden

Zum Erscheinungsbild der Überbauung wird im einfachen Bebauungsplan festgehalten, dass die dritte Etappe des Quartiers zwar an den Vorgängeretappen anknüpfe, sich aber differenziere im «Fenestrationsbild und der Balkonakzentuierung, wodurch eine eigene Identität entsteht». Die Überbauung soll als Einheit in Erscheinung treten. Das gilt auch für die Landschaftsplanung. Auch für Grün wird gesorgt: Hochstämmer umschliessen das Quartier. Wie in einer Beilage beschrieben, weist der geplante Neubau ein Untergeschoss auf, dessen Bodenplatte in den Sumpf- und Überschwemmungssedimenten zu liegen kommt. Sie bestehen vorwiegend aus weichen, tonischen Silten und Sanden mit Anteilen an Kies und organischen Anteilen. Dieses steinige Material hat die Lorze nach dem Rückzug des letzteiszeitlichen Reussgletschers in den damals bis gegen Baar reichenden Zugersee geschüttet. Aufgrund dieser Sedimente muss der Neubau gepfählt werden, um auf festem Fundament zu stehen. Die Pfähle werden zwischen acht und zehn Meter lang.