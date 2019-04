Bei einem Nein zur Übernahme des EU-Waffenrechts müsste die Politik klären

Annette Luther (48) ist Pharmazeutin mit Promotion in biomedizinischen Wissenschaften. Sie ist seit 2014 Geschäftsführerin von Roche Diagnostics International in Rotkreuz. In der Region engagiert sich die Zugerin als Vizepräsidentin der Zuger Wirtschaftskammer (ZWK) und des Technologieforums Zug. Annette Luther ist Anfang Mai zur Wahl in den Bankrat der Zuger Kantonalbank vorgeschlagen.