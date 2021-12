mitwirkung Bei Baarer Ortsplanung stehen konkrete Entscheide an Die öffentliche Information galt sowohl der Räumlichen Entwicklungsstrategie (RES) als auch den folgenden Planungsschritten.

Obwohl mit dem Informationsanlass ein Aperitif verbunden war, blieben im Gemeindesaal am Montagabend etliche Stühle unbesetzt, als Gemeinderat und Bauchef Jost Arnold die Anwesenden begrüsste. Die neu verordnete Maskenpflicht mit Covid-Zertifikat mag ein Grund für den eher bescheidenen Besucheraufmarsch gewesen sein.

Individual- Langsam und öffentlicher Verkehr gehören zu den Entwicklungsfeldern. Bild: Mathias Blattmann (Baar, 30. November 2021)

Umgekehrt kann das Ergebnis des bisherigen Mitwirkungsverfahrens der Bevölkerung, bei dem von 130 Personen insgesamt 820 Stellungnahmen und 1300 Inputs eingereicht wurden, als sehr erfreulich bezeichnet werden. Dies vor allem deshalb, weil die RES ein doch recht komplexes Gebilde darstellt.

Das bestätigte auch Michael Koch, der als externer Planer dafür verantwortlich zeichnete. «Es war und ist immer noch eine komplexe Herausforderung und ein anspruchsvoller Prozess», sagte Koch, der zusammen mit Raphael Aeberhard in einem ersten Teil die Ergebnisse der RES vorstellten. «Wir waren auf Spurensuche vor Ort, zu Fuss und mit dem Velo unterwegs», sagten die Planer. So verschafften sie sich einen handfesten Überblick, der in ihre Analysen einfloss.

Ein Planungsinstrument als Grundlage

Die RES ist ein Planungsinstrument, das sich aus den Fachdisziplinen Städtebau, Landschaft und Freiraumgestaltung sowie Verkehrsplanung zusammensetzt. So soll Baar ein innovativer Wohn- und Arbeitsplatz sein. Ein weiterer Themenbereich ist der Freiraum und die Landschaftsentwicklung. Der Mobilität mit ÖV, dem Velo- und Fussverkehr sowie dem motorisierten Individualverkehr gilt der dritte Bereich.

Die Siedlungsentwicklung nimmt die bauliche Entwicklung bezüglich der Qualität und Verdichtung ins Visier. Ein zentrales Anliegen ist schliesslich die Belebung und Steigerung der Attraktivität des Ortskerns. «Es ist ein Bündel von Handlungsempfehlungen als Angebot und nicht als Entscheid», sagten die Planer. Und weiter: «Wir haben viel Herzblut in unsere Arbeit gelegt und hoffen, dass sich diese Haltung auf die weitere Planung überträgt.»

Vom Konzept zur Realisierung

Diese Ergebnisse bilden nun die Grundlage für den Richt- und Nutzungsplan, er von Michael Camenzind erläutert wurde.

Es geht dabei um nicht weniger als die Überarbeitung der bisherigen Ortsplanung aus dem Jahr 2005. Bei der Richtplanung beschäftigt vor allem das Thema Verkehr und das gleichberechtigte Nebeneinander vom sogenannten Langsamverkehr wie Fussgänger und Velofahrer, mit dem öffentlichen und dem Individualverkehr. Die Nutzungsplanung umfasst den Zonenplan und die dazugehörige Bauordnung.

Laut Camenzind ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass die privaten Grundeigentümer in die konkrete Planung miteinbezogen werden können, etwas, das aufgrund der bisherigen Erfahrungen alles andere als einfach werden dürfte. Hinzu kommen die übergeordneten Vorschriften von Bund und Kanton, wie zum Beispiel die Vorgaben beim Ortsbildschutz. Der Fahrplan ist ambitiös, soll die Gesamtrevision doch spätestens Ende 2024 an die Urne kommen.

Einbezug der Bevölkerung

Im Anschluss an die Vorträge der Planer eröffnete Roman Dellsperger, der souverän durch das Programm führte, eine kurze Diskussionsrunde. Die wohl entscheidende Frage aus dem Publikum lautete:

«Was geschieht, wenn dieStimmbürger die Vorlage an der Urne ablehnt?»

Einen Moment herrschte betretenes Schweigen im Saal. Dann ergriff René Strehler das Wort und betonte die Bedeutung des Einbezugs der Bevölkerung zur Mitwirkung. Man habe bisher gute Erfahrungen gemacht mit einem Begleit- und Reflexionsgremium, so sein Hinweis. Diese sollen bei der weiteren Planung vermehrt zum Einsatz kommen.

Die Planer gehen davon aus, dass spätestens im Herbst des nächsten Jahres ein erstes Konzept vorliegt, das der Bevölkerung an einer Informationsveranstaltung vorgestellt werden kann.

Im Übrigen kann man sich auf der gemeindlichen Website www.mitwirkung-baar.ch umfassend informieren. Dort ist das, was bisher geschah und weiterhin geschehen soll, im Detail aufgelistet. Hier kann auch die Aufzeichnung der Infoveranstaltung angeschaut und die fertige RES heruntergeladen werden.