Leserbrief Beim Hauseingang uriniert Zu einer Ansammlung von Jugendlichen am Zugersee an Ostern

Ist diese Jugend einen Dreck wert? Ich bin Bewohner eines Übergangshauses für psychisch Kranke am Zugersee, und so ein «Fest» nebenan wirkt auf uns eher wie ein Belagerungszustand. Ich habe über Ostern vier Nächte fast nicht geschlafen. Vandalismus, Schlägereien, Erbrochenes – soll man das einfach ignorieren? Ja, Oropax und zusätzlich Kopfhörer drüber – aber wenn es dann direkt an der Tür rüttelt? Das «Quai Pasa» schenkt aus, aber WC’s sind «ausser Betrieb». Andere sind «früh» geschlossen. Dann uriniert man einfach bei unserem Hauseingang! Gerade die Coronatafeln sind umgeworfen und vandalisiert – wo ist hier die Antifa? Denn wären das «Corona-Skeptiker», dann stünde sie sofort auf dem Platz. Gut, dass man am nächsten Abend dann wieder auf ein inzwischen saubergewischtes Bänkchen sitzen kann, um zu saufen.

Martin Ulrich, Zug