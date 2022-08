Leserbrief Bekannte Ex-Läuferin ist 90 Geburtstagsgrüsse an Edith Holdener

Kürzlich konnte in Zug Edith Holdener ihren 90. Geburtstag feiern. Sie hat über viele Jahre den Laufsport in der Schweiz geprägt, speziell über die langen Distanzen. Im Zeitraum 1969 bis 1992 absolvierte sie den bedeutendsten 100-Kilometer-Lauf Europas in Biel 13-mal. Sechsmal gewann sie diesen Lauf (1973 bis 1977 sowie 1979). 1977 mit ihrer Bestzeit von 9:01 Stunden.

Aber auch bei Läufen im Ausland konnte Edith Holdener bedeutende Erfolge feiern: So gewann sie 1978 und 1979 den prestigeträchtigen 100-Kilometer-Lauf del Passatore im italienischen Firenze. Speziell auch im Namen aller Laufsportler sei Edith Holdener an dieser Stelle herzlich gratuliert.

Gianni Pirali, Rotkreuz