Beratung per Video auf dem Spaziergang Die Jugend-, Ehe- und Familienberatung des Bezirks Muri hilft jetzt auch per Video und E-Mail.

Hilfe Jugendliche mit Problemen, Ehepaare in Schwierigkeiten, Familien unter Druck – die Jugend-, Ehe- und Familienberatungsstelle des Bezirks Muri will unbürokratisch, schnell und diskret Hilfe bieten, Corona hin oder her. Nur: Wie geht das? «Die telefonische Beratung ist keine gänzlich neue Erfahrung», stellt Stellenleiterin Käthi Strub fest, «wir haben sie schon vor der Coronakrise angeboten.»

Neu sei hingegen, dass die Klienten im Moment nicht die Freiheit hätten, die für sie passende Kommunikationsform zu wählen. «Für die meisten von ihnen wäre diese das direkte Gespräch, in dem auch der nonverbale Ausdruck ein wichtiger Bestandteil ist.» Viele Klientinnen und Klienten würden sich jedoch bereits mit den neuen Kommunikationsformen wie E-Mail oder Video auskennen oder diese sich jetzt aneignen. «So hat zum Beispiel eine Familie ein Gespräch mit der Therapeutin via Videokonferenz organisiert und sie dazu eingeladen», gibt Strub ein Beispiel. «Das ist zwar für uns Neuland, aber in jedem Fall auszuprobieren, wenn eine Familie diese Beratungsform wünscht.» Auch kann eine Beratung per E-Mail stattfinden, was allerdings eine sehr sorgfältig gewählte Sprache verlange und eine langsame Beratungsform darstelle. Bei sprachlichen Verständigungsschwierigkeiten kann nach wie vor auf die Übersetzungsdienste von HEKS Linguadukt zurückgegriffen werden. «Wir machen aber auch die Erfahrung, dass sich Freunde der Ratsuchenden, welche übersetzen können, bei uns melden und die Beratung dann über sie läuft.»

Bei bestehender Vertrauensbasis einfacher

Mit Familien, mit welchen bereits zusammengearbeitet wird und so eine Vertrauensbasis entstanden ist, können die Beratenden ihre Aufgabe auch mittels Telefonaten und E-Mails weiterführen und gewährleisten. Allerdings sind aktuell keine Gespräche in der Beratungsstelle mit mehreren Teilnehmenden möglich. Zwar verfügt die Beratungsstelle über drei grössere Räume, in welchen Gespräche mit genügend Abstand durchgeführt werden könnten. Aber bereits der Eingangsbereich der Stelle ist räumlich eng.

Auch in den Bereichen Sekretariat, Warteraum und des Treppenhauses können die Abstände kaum eingehalten werden. Deshalb wurde auch die Anwesenheit des Teams reduziert; ein Teil arbeitet von zu Hause aus. «Wir überprüfen laufend die Möglichkeiten, direkte Beratungsgespräche, die nötig sind, durchführen zu können.» Nötig können diese werden, wenn die Beratungsstelle Kindern und Jugendlichen eine Platzierung in einer Pflegefamilie oder in einer stationären Institution organisieren muss. «Nötig kann dies auch sein, wenn jemand die Situation zu Hause nicht mehr aushält», sagt Strub. «Bei gutem Wetter bieten sich auch Gespräche während eines Spaziergangs an.»