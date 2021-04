Leserbrief «Besinnen wir uns auf unsere eigenen Stärken» Zu internationalen Handelsbeziehungen

Genug ist genug. Da werden insbesondere in China, in Russland und auch in der Türkei jeden Tag laufend die Menschenrechte missachtet. Jeden Tag werden Menschen unschuldig hinter Gitter gebracht. Sie werden zum Tode gequält. Sie werden ohne Folgen für die Mörder zum Teil bestialisch umgebracht. Diese drei Länder sind nicht die einzigen Schandflecken auf unserem Planeten, die sich rühmen, weltoffene Staaten zu sein, die die Menschenrechtskonventionen einhalten und ihre eigenen Gesetze für Menschlichkeit und Würde einsetzen. Weit gefehlt!

Doch nicht genug damit. Wir, die neutrale Schweiz betreibt rege Handelsbeziehungen zu China, zu Russland und so weiter. Man kauft in diesen rechtsstaatlich problematischen Staaten riesige Mengen von Handelsgütern ein, insbesondere auch Masken, Impfstoffe und andere Materialien zur Bekämpfung der Coronapandemie oder ist auf dem besten Wege dazu.

Ich verurteile mit tiefer Überzeugung die Beziehungen mit Staaten, die die Menschenrechte nicht einhalten. Trotz dem Bekanntsein dieser unmenschlichen Behandlungen der eigenen Bevölkerung überträgt man solchen Staaten die Organisationen von grossen Anlässen wie zum Beispiel Sportanlässen, Wirtschaftsanlässen und vieles mehr. Wir, die Schweiz, sind ein starkes und intelligentes Volk, das auf eigenen Füssen stehen kann und dies schon vielfach bewiesen hat. Besinnen wir uns auf unsere eigenen Stärken und werden unabhängig. Lösen wir uns umgehend aus den Klammern der grossen Handelsmächte.

Franz P. Iten, Unterägeri