Leserbrief Beste Überlebenschancen «Feng-Shui in der Politik», Gastkommentar in der Ausgabe der «Zuger Zeitung» vom 19. Juli

Das meiste in Ihrem Artikel ist richtig, nachvollziehbar, lobenswert – nicht aber Ihre Ansichten über die F-35. Ob dieses Modell wirklich das günstigste wäre, ist an sich zweitrangig. Die F-35 ist sowohl als Abfangjäger als auch als Erdkämpfer den anderen drei Kandidaten überlegen. Was aber noch wichtiger ist, dazu ein Vergleich: Als letzthin der neue britische Flugzeugträger in Dienst gestellt wurde, höhnte das russische Militär – nicht ganz zu Unrecht – : «Ein perfektes Ziel zum Abschiessen.» Dasselbe träfe auch auf Rafale, Eurofighter und FA/18 Super Hornet zu. Die F-35 hat durch ihre Stealth-Eigenschaften die mit Abstand grössten Überlebenschancen gegen hochmoderne Flugabwehr, wie sie zum Beispiel die Russische Föderation besitzt.

Weiter ist nicht ganz nachvollziehbar, warum die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern wie Portugal, Dänemark, Holland oder Finnland – alles Länder, welche sich für die F-35 entschieden hatten – schlechter sein sollte als die mit Deutschland, Frankreich oder Spanien.

Zuletzt: Es ist unerfindlich, dass man in die Evaluation nicht die F16 einbezogen hatte. Die neueste Version, von der Taiwan im August 2020 66Stück bestellt hatte, ist der Rafale sehr ähnlich, absolut ebenbürtig, kostet aber nur gut die Hälfte.