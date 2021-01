Betrug Falsche Polizisten erbeuten im Kanton Zug grossen Geldbetrag Im Kanton Zug geben sich zurzeit Betrüger als falsche Polizisten aus. Ein Mann wurde dadurch um rund 170'000 Euro betrogen. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche.

(haz) Ein 84-jähriger Mann erhielt am 29. Dezember 2020 einen Anruf von zwei falschen Polizisten. Die Betrüger erzählten gemäss Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden dem Opfer eine Geschichte, wonach ein Notizbuch mit seinen Bankdaten gefunden worden sei. Um sein Vermögen in Sicherheit zu bringen, forderten sie das Opfer auf, ihnen mittels eines Codes einen Fernzugriff auf seinem Computer zu gewähren. So gelang es den Betrügern, mit mehreren Zahlungen gesamthaft rund 170'000 Euro auf ein Bankkonto in der Türkei zu überweisen.

Auch heute Dienstag, 5. Januar, gingen bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei bereits mehrere Meldungen zu falschen Polizisten ein. Die Angerufenen reagierten allesamt sehr gut und beendeten das Gespräch umgehend.

Solche Betrüger lassen sich immer wieder neue Geschichten einfallen, um von ihren Opfern hohe Geldsummen, Kontoinformationen oder Passwörter zu erhalten. Die Täterschaft geht dabei äusserst geschickt vor.

So können Sie sich schützen