Betrunkener fährt in Zug in eine Ampel und zieht sich erhebliche Verletzungen zu Ein betrunkener Mann hat in der Montagnacht auf der Höhe der Ahornstrasse die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Lichtsignalanlage geprallt.

Das Auto überschlug sich mehrfach. Bild: Zuger Polizei/PD

(bier) Der Unfall ereignete sich am 11. Mai, kurz nach 23.45 Uhr, auf der Baarerstrasse in Zug: Ein 37-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto in Richtung Zug. Auf Höhe der Ahornstrasse verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte seitlich mit der dortigen Lichtsignalanlage, teilt die Zuger Polizei mit.

Der Kleinwagen überschlug sich mehrfach und kam rund 50 Meter nach der Kollisionsstelle, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Der Fahrer wurde erheblich verletzt und durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert.

Die durchgeführte Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,60 mg/l (ca. 1,2 Promille). Es entstand nach Polizeiangaben Sachschaden von rund 30 000 Franken. Der Führerausweis wurde dem fehlbaren Lenker zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen. Er wird sich zudem vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten müssen.