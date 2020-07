Leserbrief Bevormundet und gedemütigt Zur Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr

Ich fühle mich angesichts der Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr bevormundet und gedemütigt. Umso mehr als ich, gestützt auf dem Urteil einer ganzen Reihe von hoch dotierten Fachpersonen, weiss, dass diese Massnahme in keiner Weise zielführend ist. Der Gebrauch von Gesichtsmasken ist zudem gesundheitlich nicht unproblematisch. Jedenfalls schätzen Kenner den Schaden höher als einen allfälligen Nutzen ein. Die ergriffene Massnahme ist wohlgemerkt auch bar jeglicher Vernunft. Die Sachlage ist doch denkbar einfach: Wer eine Ansteckung fürchtet, trägt – freiwillig – eine Maske. Wer nicht, der lässt es eben sein. Wenige Tage vor dem Erlass hat sich der Bundesrat, wie ich den (glaubwürdigen?) Medien entnommen habe, noch sehr zurückhaltend dazu geäussert. Und ich frage mich ernsthaft, wie es – quasi über Nacht – zu dieser Kehrtwendung kam. In diesem Punkt ist der Bundesrat uns Bürgerinnen und Bürgern eine Rechtfertigung schuldig.

Bundespräsidentin Sommaruga meinte im Zusammenhang mit der strittigen Massnahme, man werde sich dann schon daran gewöhnen. An diesen schmerzlichen Entzug meiner Freiheitsrechte werde ich mich nie und nimmer gewöhnen. Oder ist es gar Absicht, dass wir uns an all diesen Humbug auch noch gewöhnen? Gott bewahre! Wer es wagt, sich als Coronakritiker zu äussern, läuft gegenwärtig Gefahr, sich als «Corona-Idiot» beschimpfen zu lassen. Ich bitte den Bundesrat, an diesem Beispiel wahrzunehmen, was er im Sozialen mit seiner Politik angerichtet hat.

Ich bin empört. Unsere schlecht beratenen Magistrate haben den Bogen – einmal mehr – überspannt. Was gegenwärtig in diesem Land wütet, ist eine Art von Staatsgläubigkeit. Das halte ich, wohlverstanden, für ein unvergleichlich gefährlicheres Virus.

Daniel Wirz, Zug