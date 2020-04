Bibliothek Cham bringt die Medien gratis vor die Haustüre Aufgrund der ausserordentlichen Lage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie spannt die Bibliothek mit der zentralen Koordinationsstelle Nachbarschaftshilfe des Kantons Zug zusammen.

Filip Jovcic, der als Zivildienst-Mitarbeiter bei der Jugend- und Gemeinwesenarbeit Cham arbeitet, macht sich als 'Medien-Auslieferer' auf den Weg. Bild: Gemeinde Cham/PD

(mua) Die Gemeindebibliothek Cham bleibt aufgrund der getroffenen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bis auf weiteres geschlossen. Deshalb bietet das Bibliotheksteam in Zusammenarbeit mit der zentralen Koordinationsstelle Nachbarschaftshilfe des Kantons Zug laut einer Mitteilung der Gemeinde Cham neu einen speziellen Lieferservice an. Chamerinnen und Chamer können ihre bevorzugten Bücher, Comics, Hörspiele, DVDs und vieles mehr ab sofort online bestellen oder reservieren. Freiwillige der zentralen Koordinationsstelle Nachbarschaftshilfe des Kantons Zug liefern die bestellten Medien dann jeweils zweimal in der Woche in die jeweiligen Milchkästen aus. Damit sollen Frequenzen im Zentrum und Personenansammlungen vor der Bibliothek verhindert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Aus Kapazitätsgründen kann der Lieferservice der Gemeindebibliothek nur im Gemeindegebiet Cham in Anspruch genommen werden. Für Chamer gilt als einzige Einschränkung, dass pro Karte und Kalenderwoche jeweils fünf Medien reserviert werden können. Die Online-Bestellung erfolgt auf www.bibliothek-cham.ch im Online-Katalog via Log-in durch die Kundenkarte. Kunden, denen eine Online-Bestellung nicht möglich ist, können ihre Reservation auch telefonisch unter der Nummer 0417238900 durchgeben. Die Medien werden jeweils gereinigt und für fünf Tage ruhen gelassen. Zudem wird die Leihfrist auf acht Wochen verlängert.