Nach mehreren Frosttagen ist die Sumpffläche im Reussspitz in Zug gefroren. Da wegen der Corona-Pandemie Eisflächen zum Schlittschuhlaufen gesperrt sind, bot sich dieses Natureisfeld einigen Kindern als willkommene Gelegenheit an, wieder einmal Eishockey zu spielen. Doch Vorsicht: In den kommenden Tagen wird es wieder wärmer und das Eis beginnt zu schmelzen. Die Zuger Polizei warnt deshalb in einer Medienmitteilung vor der Einsturzgefahr auf dem Eis. Diese sollte nicht unterschätzt werden. Es gilt deshalb ein Betretungsverbot.