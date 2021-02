Am 25. Februar 2021 sind zum ersten Mal Massentests an Zuger Oberstufenschulen erfolgt. Schülerinnen und Schüler der Klasse K3C an der Kanti Menzingen brachten die Prozedur problemlos hinter sich. Durch diese Tests will der Kanton verhindern, dass – wie zu Jahresbeginn – ganze Klassen in Quarantäne müssen.