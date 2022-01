Bildung Baarer Kindergarten zügelt in den Sportferien in den Landhauspark Die Schule Sternmatt 1 wird erweitert. Dafür müssen die beiden Kindergärten am Sternenweg weichen. Am 21. Februar werden die rund 40 Kindergartenkinder die neuen Räumlichkeiten im Landhauspark in Beschlag nehmen.

Visualisierung des neuen Kindergartens, ein zweistöckiger Pavillon. PD/Nightnurse Images AG

Am 26. September wurde an der Urne der Kredit in der Höhe von 49,11 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Schule Sternmatt 1 deutlich angenommen. Das bedeutet auch, dass die beiden Kindergärten am Sternenweg 3 und 5 dem Neubau der Schule weichen müssen. Auf dem Areal der Schule Sternmatt 1 wird bis im Sommer 2023 ein neues Kindergarten-Gebäude mit Platz für vier Klassen erstellt. Zunächst wird dieses jedoch temporär für die Schulergänzende Betreuung genutzt, welche im Sommer 2026 ins dafür umgebaute heutige Turnhallengebäude ziehen kann. Für die beiden Kindergärten am Sternenweg musste deshalb eine Zwischenlösung gefunden werden, wie die Gemeinde Baar mitteilt.

Doppelkindergarten im Landhauspark

Bereits in der Abstimmungsvorlage kündigte der Gemeinderat an, dass sich diese Zwischenlösung in der sich im Bau befindlichen Überbauung Landhauspark befinden wird. Damals lag eine Zusage der Eigentümerschaft vor, nun sind alle Verträge unterzeichnet. Damit der Zeitplan zum Bezug der neuen Schulgebäude Sternmatt 1 auf Sommer 2024 eingehalten werden kann, werden die Kindergärten Sternenweg bereits während der Sportferien in die neuen Räumlichkeiten umziehen. Am 4. Februar werden die rund 40 Kindergartenkinder zum letzten Mal am Sternenweg den Kindergarten besuchen, am 21. Februar starten sie im Landhauspark ins neue Semester. In der ersten Zeit, bis zum Abschluss aller Bauarbeiten im Landhauspark, werden die Kinder aus Sicherheitsgründen an zwei Sammelpunkten abgeholt und in den Kindergarten begleitet. So können sie den Weg in den neuen Kindergarten einüben. Zudem sorgt die Schule in Zusammenarbeit mit der Abteilung Sicherheit/Werkdienst für sichere Schulwege.

In den neuen Räumlichkeiten im Landhauspark wartet ein Doppelkindergarten mit 282 Quadratmeter Innen- und 445 Quadratmeter Aussenflächen auf die Kinder. «Wir konnten mit der Eigentümerschaft einen fairen, langfristigen Mietvertrag abschliessen», wird Gemeinderätin Sonja Zeberg in der Mitteilung zitiert. Die Räume werden kindergartengerecht ausgebaut und möbliert sowie die Aussenflächen mit Spielgeräten bestückt. Der Mietvertrag läuft fix über zehn Jahre und beinhaltet eine Verlängerungsoption von fünf Jahren. Wenn im Sommer 2026 die neuen Kindergärten auf dem Schulareal Sternmatt 1 bezogen werden können, erhalten die Schulen Baar mit dem gemieteten Doppelkindergarten Landhauspark wichtige Flächen für den steigenden Schulraumbedarf im Quartier Unterfeld. «Es ist vorgesehen, dass Kinder aus der geplanten Überbauung Unterfeld künftig im Landhauspark den Kindergarten besuchen», wird Schulpräsidentin Sylvia Binzegger zitiert. Durch die Unterführung Unterfeldweg könne der Landhauspark sicher zu Fuss oder mit dem Velo erreicht werden.

Zeitplan kann eingehalten werden

Mit dem Umzug der Kindergärten Sternenweg in den Landhauspark können die beiden Gebäude mit Baujahr 1954 respektive 1964 wie vorgesehen geräumt und abgerissen werden. «Damit sind wir für die Erweiterung und Sanierung der Schule Sternmatt 1 sehr gut im Zeitplan», erklärt Bauvorstand Jost Arnold. Bereits im Frühsommer werden die Bauarbeiten für den neuen Schultrakt, den Mehrwecksaal und die Turnhalle sowie das neue Kindergartengebäude beginnen. (rh)