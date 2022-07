Bildung Bei Lernenden unbeliebt und verkannt: Die Baubranche kämpft gegen Vorurteile Das Baugewerbe versucht seit Jahren, mit Kampagnen gegen sein schlechtes Image bei der Jugend und damit auch gegen den akuten Fachkräftemangel vorzugehen. Eine Stimme aus der Branche zeigt Perspektiven auf.

Während die Zahlen Jugendlicher, die das Gymnasium besuchen wollen, stetig zunehmen, bleiben Lehrstellen im Baugewerbe unbesetzt. «Dieses Jahr sind bei uns noch 25 Lehrstellen frei», erzählt etwa Rémy Müller, Leiter des Bildungsnetzes Zug.

Heizungsinstallateure sind heute gesuchte Fachleute, denn es fehlt an qualifiziertem Nachwuchs. Bild: Getty Images

Eine davon ist bei der Pfiffner AG in Zug leer geblieben. «Wir bieten die Lehre des Heizungs- und jene des Sanitärinstallateurs in Zug und Zürich an», erzählt Geschäftsleiter Peter Baumann. Die ein bis zwei Lernenden pro Jahr, welche der Familienbetrieb beschäftigt, können zudem entscheiden, ob sie die vierjährige Ausbildung mit Eidgenössischem Fachzeugnis (EFZ) oder die zweijährige mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA) absolvieren wollen.

«Auch eine Kombination von beiden ist möglich, mit einer Zusatzlehre nach dem EBA-Abschluss», führt Baumann aus. Wichtig sei vor allem die Einstellung, die ein Jugendlicher mitbringe.

«Setzt er sich zuverlässig und motiviert ein, kann er bei uns viel erreichen.»

Nur eine Notlösung

Es seien aber vor allem diese Qualitäten, welche den Lernenden oft fehlten. «Manche machen nur gerade das Minimum, und man muss sie immer wieder stossen, damit sie sich bewegen.»

Peter Baumann, Geschäftsleiter Pfiffner AG Zug/Zürich Bild: PD

Wenn die Pfiffner AG in den letzten Jahren ihre Lehrstellen überhaupt habe vergeben können, dann sei dies für die Lernenden nach zahlreichen Absagen oft die letzte Wahl oder nur eine Notlösung gewesen, und es habe ihnen an Motivation gemangelt, stellt Baumann fest.

«Dann ist es sehr mühsam, sie mit Ach und Krach durch die Qualifikationsverfahren zu bringen.»

Gelungen sei es aber trotzdem immer. Hier kämpfe die Branche gegen ein weiteres Phänomen, das medial aufgebauscht werde, nämlich die hohe Durchfallquote bei den Qualifikationsverfahren (QV). «Das liegt einerseits daran, dass viele der Lernenden unterqualifiziert sind, aber auch daran, dass die Betriebe sich ihrer Verantwortung nicht vollends bewusst sind.» Daran könne man arbeiten.

Peter Baumann ist Präsident des Gebäudetechnikverbands Suissetec Nordostschweiz, wo das Nachwuchsproblem schon vor vielen Jahren erkannt und mit teuren Werbekampagnen aktiv bekämpft wird.

«Aber die Vorurteile halten sich hartnäckig in den Köpfen von Eltern, Jugendlichen und teilweise auch von Berufsberatenden und Lehrpersonen.»

Dies sei besonders gravierend, denn wenn sich ein Jugendlicher für eine Lehre als Installateur interessiere, werde es ihm oft ausgeredet. «Das ist extrem schade.»

Baufachleute sind gesucht

Die Meinung, man könne nur mit einer akademischen Laufbahn etwas erreichen, sei einfach falsch. «Oft ist es sogar umgekehrt. In der Baubranche sind Fachleute derart gesucht, dass man sich um sie reisst, was auch Einfluss auf die Lohnhöhe hat. Viele Studierende hingegen müssen nach ihrem Abschluss erst einmal um eine Stelle kämpfen.»

In der aktuellen Zeit mit den omnipräsenten Energiethemen und der angestrebten Energiewende seien es Firmen wie die Pfiffner AG und deren Mitarbeitende, die Lösungen suchen und finden würden.

«Unserer Branche setzt die Massnahmen um. Deshalb sind unsere Perspektiven ausgezeichnet. Wir haben deutlich mehr Anfragen, als wir bewältigen können.»

Aussichtsreiche Weiterbildungsmöglichkeiten

Eine handwerkliche Ausbildung eröffne einem in verschiedener Hinsicht viele Möglichkeiten, so Baumann. «Sie bildet den Einstieg in die Berufswelt, ist in gewisser Weise auch Lebensschule.» Wenn man motiviert und engagiert sei, könne man nach Abschluss der Lehre mehr Verantwortung übernehmen, beispielsweise als Chefmonteur.

«Ziel ist es, unsere Lernenden nach Abschluss der Lehre im Betrieb zu halten.»

Auch eine Weiterbildung zum Meister sei möglich, ebenso wie eine Zusatzlehre in Richtung Planung, um ins Büro zu wechseln. «Einige unserer Angestellten, die sich für diesen Bildungsweg entschieden haben, sind heute als Projektleiter tätig. Das ist ein anspruchsvoller Beruf mit viel Verantwortung.»

Peter Baumann wünscht sich ein Umdenken in der Gesellschaft. «Die Baubranche steht vor grossen Herausforderungen und bietet jungen Leuten gute Chancen, sich weiterzuentwickeln.»