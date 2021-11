«Die Klassenlehrpersonen brauchen diesen professionellen Support, um allen Kindern gerecht zu werden», ist Bildungsdirektor Stephan Schleiss überzeugt. Zum Glück sei die Situation in Zug entspannter als andernorts. «Ich habe keine Kenntnis von offen gebliebenen SHP-Stellen in den Gemeinden.» Der Bedarf an SHP sei jedoch erheblich.

Das Konzept Sonderpädagogik definiere den Ressourcenbedarf folgendermassen: ein Pensum pro 100 bis 110 Lernende. «Das bedeutet eine SHP pro fünf Klassen», rechnet Schleiss vor. Die gemeindlichen Schulen hätten per Schuljahr 2020/21 über alle Schulstufen – Kindergarten, Primarschule, Sekundarstufe I – insgesamt 663 Klassen geführt. «Der Mindestbedarf für die Regelschulen beträgt also über 130 Vollzeitstellen. Daneben braucht es natürlich auch noch SHP an den Sonderschulen.»