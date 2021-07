Leserbrief Bildung einer Zweiklassengesellschaft ist nicht vertretbar «Fluris Forderung ruft Kritiker auf den Plan – von links bis rechts», Ausgabe vom 23. Juli

Die Impfung gegen Sars-Cov-2 bietet tatsächlich einen Schutz gegen das Virus wie auch gegen die entstandenen Mutationen, jedoch kein 100-prozentiger Schutz. Trotz der Impfung können Menschen erkranken, trotz der Impfung kann das Virus weitergegeben werden. Wie lange der Impfschutz anhält, ist unklar. Bereits wird von Auffrischungsimpfungen, der dritten Impfung, gesprochen. Es erstaunt sehr, dass davon ausgegangen wird, dass Menschen, die über ein Covid-Zertifikat verfügen, weniger stark erkranken oder überhaupt nicht und ihre Mitmenschen nicht «gefährden». Ob eine Person an einem Virus erkrankt oder nicht, hängt mit ihrem Immunsystem zusammen. Wer weiss, ob nach zweimal Impfen die notwendigen Antikörper gebildet wurden? Wurden sie überhaupt gebildet? Nach einer Hepatitis-B-Impfung beispielsweise werden serologische Nachkontrollen gerade Personen mit einer Immuninsuffizienz empfohlen, um festzustellen, ob der Schutz gewährleistet ist. Nach der Corona-Impfung wird routinemässig kein Antikörper-Suchtest durchgeführt. In diesem Zusammenhang scheint auch unklar zu sein, ab welchem Titer der Schutz tatsächlich gewährleistet ist. Wie viele Menschen aktuell ein Zertifikat in den Händen halten, jedoch nicht geschützter sind als Ungeimpfte, wissen wir nicht. Wägen wir uns in einer falschen Sicherheit? Solange meines Erachtens relevante Fragen nicht geklärt sind, ist es aus ethischer Sicht nicht vertretbar, eine «Zweiklassengesellschaft» mit Geimpften und Ungeimpften zu bilden.

Beatrice Emmenegger, Zug