Bildung GIBZ bietet neu individualisierte Bildungsgänge für Erwachsene an Immer mehr Erwachsene streben einen anerkannten Berufsabschluss an. Gleichzeitig wünschen sie sich eine flexible Ausbildungsmöglichkeit. Das Gewerblich-Industrielle Berufsbildungszentrum ermöglicht im Bereich Allgemeinbildung und Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ ab kommendem Jahr individualisierte Bildungswege.

Es gibt unterschiedliche Gründe für den Schritt, als erwachsene Person ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) nachzuholen. Sei es, weil man die Berufsausrichtung wechselt, mehr Verantwortung übernehmen möchte, bisher keinen Abschluss erworben hat oder weil man die Ausbildung nicht in der Schweiz absolvieren konnte. Im Gegensatz zu ihren jugendlichen Mitlernenden verfügen erwachsene Lernende über viele Jahre Arbeits- und Lebenserfahrung. Ausserdem sind sie als Eltern, Partnerinnen oder Partner und Arbeitskräfte häufig sehr stark in ihrem Alltag eingebunden und wünschen sich eine flexible und individualisierte Ausbildungsmöglichkeit.

Die Pflegeinitiative und «die Berufsbildung 2030» fordern, dass verschiedene Bildungswege gefördert werden. Das Gewerblich-Industrielle Bildungszentrum Zug (GIBZ) bietet in den Bereichen Allgemeinbildung und Pflege bereits seit mehreren Jahren modularisierte Bildungsgänge für Erwachsene an. «Die Digitalisierung ermöglicht nun den nächsten logischen Schritt der Individualisierung», schreibt die Zuger Volkswirtschaftsdirektion in einer Medienmitteilung: Die Lernenden können die Module, die sie gemäss einem Assessment noch besuchen müssen, weitgehend zeit- und ortsungebunden absolvieren.

Multimediale Lernplattform, stark reduzierter Präsenzunterricht

Als Grundlage für die Bildungsgänge dient eine multimediale Lernplattform, die von den Lehrpersonen inhaltlich und didaktisch aufgebaut und bereits mit zwei Pilotklassen getestet worden ist. Während dem begleiteten Selbststudium steht die Lehrperson als Coach und Fachperson sowie Feedback zur Verfügung. Der Präsenzunterricht ist für die Teilnehmenden stark reduziert. Dennoch gibt es definierte Präsenztermine.

«Die Angebote sind in dieser Form eine Neuheit, da sie sich weitgehend vom lehrerzentrierten Präsenzunterricht verabschieden und einen sehr hohen Grad an Individualisierung ermöglichen», heisst es in der Mitteilung weiter. Das eigenverantwortliche Selbststudium erfordere eine dementsprechend hohe Selbstdisziplin, sowie gute Sprach- und Computerkenntnisse. Die beiden neuen Bildungsgänge sind eng miteinander verknüpft, weil einige Personen, die den Abschluss Fachfrau/Fachmann Gesundheit EFZ anstreben, ebenfalls die Allgemeinbildung absolvieren müssen. Um der Mehrfachbelastung der erwachsenen Lernenden Rechnung zu tragen, können die Lernenden den Bildungsgang «ABU individualisiert» innert fünf intensiven Monaten bereits vor dem Start des Bildungsgangs «FAGE à la carte» absolvieren.

Interessierte Erwachsene können sich ab sofort für die zwei neuen Bildungsgänge am GIBZ anmelden. Am 19. Januar findet am GIBZ eine Informationsveranstaltung statt. Weitere Informationen zu «ABU individualisiert» gibt es hier, Infos zu «FAGE à la carte» sind hier aufgeschaltet.