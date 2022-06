Bildung Kantonsschule Zug: Rektorat im Jobsharing Das Rektorat der gymnasialen Oberstufe der Kantonsschule Zug wird per Beginn des neuen Schuljahres durch Jonas Briner und Urs Leisinger im Jobsharing neu besetzt.

Bildungsdirektor Stephan Schleiss wählte auf Antrag der Vorbereitungskommission Jonas Briner und Urs Leisinger als neue Rektoren des Gymnasiums der Oberstufe der Kantonsschule Zug, wie einer Medienmitteilung der Bildungsdirektion zu entnehmen ist. «Gerne unterstütze ich die Innovation, dass auch Kaderstellen im Jobsharing besetzt werden können», wird Schleiss zitiert. Die Stelle wurde ausgeschrieben, nachdem die aktuelle Stelleninhaberin Franziska Eucken-Bütler als Rektorin an die Kantonsschule Glarus gewählt worden war.

Urs Leisinger und Jonas Briner sind zwei bewährte Lehrpersonen der Kantonsschule Zug. Direktor Peter Hörler äussert sich zu ihrer Wahl: «Es ist ein strategisches Ziel der Schulleitung und der Mittelschulkommission, Lehrpersonen zu fördern und sie zur Übernahme von Kaderfunktionen zu ermuntern.» Briner und Leisinger vertreten zwei verschiedene Generationen von Lehrpersonen und zwei verschiedene Fachschaften.

Der 36-jährige Geschichtslehrer Jonas Briner. Bild: PD

Der eine war des andern Schüler

Jonas Briner ist 36 Jahre alt. Als Schüler besuchte er den Chemieunterricht von Urs Leisinger. Briner studierte Geschichte und Philosophie an den Universitäten Luzern und Florenz. Seit 2012 unterrichtet er Geschichte an der Kantonsschule Zug. Neben seiner Unterrichtstätigkeit engagierte er sich u.a. als Leiter der «Schulentwicklungsgruppe Nachhaltigkeit».

Der 52jährige Urs Leisinger kam 2001 als Chemielehrer an die Kantonsschule Zug. Er studierte Umweltwissenschaften an der ETH und promovierte 2001. Er engagierte sich in zahlreichen Arbeitsgruppen und Projekten im Rahmen der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Seit vielen Jahren ist er Co-Präsident des «Konvents», der Organisation der Lehrerinnen und Lehrer der Kantonsschule Zug. 2022 erhielt er den Balmer Preis für innovative Lehrtätigkeit im Fach Chemie.

Der 52-jährige Chemielehrer Urs Leisinger. Bild: PD

Leisinger und Briner sind zwei engagierte Pädagogen: «Wir beschäftigen uns beide seit mehreren Jahren mit Schulentwicklung, haben entsprechendes Wissen gesammelt und Ideen entwickelt», erklären die beiden künftigen Corektoren. «Gerne möchten wir dies in die Schulleitung einbringen.»