Bildung Neue Prorektoren in Menzingen und Zug In den Schulleitungen der Kantonsschule Menzingen und der Fachmittelschule stehen personelle Wechsel an. Die Direktion für Bildung und Kultur hat drei Stellen neu besetzt.

An der Kantonsschule Menzingen konzentrieren sich laut Medienmitteilung der Direktion für Bildung und Kultur Roland Mühlemann und Timo Gültig nach langjähriger Mitarbeit in der Schulleitung wieder ganz auf ihre Unterrichtstätigkeit und treten per Ende des laufenden Schuljahrs als Prorektoren zurück. Die Direktion für Bildung und Kultur (DBK) kann per Beginn des Schuljahrs 2022/23 die Prorektoratsstellen mit Johannes Popp und Patric Matter neu besetzen.

Johannes Popp. Bild: PD

Der 32-jährige Johannes Popp hat einen Master of Science in Physik von der ETH Zürich sowie das Lehrdiplom für Physik und Informatik. Seit 2015 ist er Lehrer auf Gymnasialstufe, seit 2016 an der Kantonsschule Menzingen. Hier unterrichtet er die Fächer Physik und Informatik als Hauptlehrer. Für diese zwei Fächer ist er auch Fachvorstand. Er entwickelte den Lehrplan für das neue obligatorische Fach Informatik. Bereits im Schuljahr 2020/21 übernahm Johannes Popp zeitlich befristet die Stellvertretung als Prorektor und sammelte erste Erfahrungen in der Schulleitung.

Patric Matter. Bild: PD

Patric Matter, 47-jährig, ist ausgebildeter Primarlehrer. Später absolvierte er das Turn- und Sportstudium an der ETH Zürich und ist ebenfalls diplomierter Naturwissenschafter ETH. Nach seiner Ausbildung unterrichtete er als Sport-, Biologie- und Chemielehrperson am pädagogischen Ausbildungszentrum Luzern und an der Kantonsschule Musegg. Patric Matter absolvierte das höhere Lehramt in Biologie an der ETH sowie Weiterbildungen in den Bereichen Schulentwicklung und Schulleitung an der PH Luzern. Aktuell ist Patric Matter Prorektor am Gymnasium Immensee. In dieser Funktion ist er unter anderem verantwortlich für die Bereiche Qualitätsmanagement und Schulentwicklung.

Neuer Prorektor an der Fachmittelschule Zug (FMS Zug)

Da Prorektorin Helen Lehmann ihr Pensum reduziert, wird die Schulleitung der Fachmittelschule Zug per Beginn des zweiten Semesters des Schuljahrs 2021/22 durch Marcel Schwendener ergänzt.

Marcel Schwendener. Bild: PD

Marcel Schwendener ist 48 Jahre alt und hat an der Universität Zürich Geschichte und Französische Sprach- und Literaturwissenschaft studiert und für diese Fächer das Diplom für das Höhere Lehramt erworben. Nach ersten Unterrichtserfahrungen am Gewerblich-Industriellen Bildungszentrum Zug (GIBZ) wechselte er 2005 an die FMS Zug. Neben seiner Unterrichtstätigkeit im Fach Französisch engagierte er sich im Bereich des Qualitätsmanagements, als Fachgruppenverantwortlicher und als Klassenlehrperson. Als stellvertretender Prorektor konnte er bereits zweimal an der FMS Erfahrungen sammeln. (haz)