Bildung Rekordwerte: In der Stadt Zug werden 37 Prozent der Schulkinder an die Kanti geschickt Das Langzeitgymnasium verzeichnet so viele Zuweisungen wie nie zuvor.

Die Zuger Kantonsschule ist bei Eltern beliebt. Bild: Stefan Kaiser (2. Oktober 2020)

Das Langzeitgymnasium verzeichnet 2022 Rekordzuweisungen, teilt die Zuger Bildungsdirektion mit. Insgesamt 1407 Schulkinder der 6. Primarklasse wurden den vier Schularten Werk-, Real-, Sekundarschule sowie Langzeitgymnasium zugewiesen. 209 dieser Kinder besuchen eine Privatschule, der grösste Teil davon eine internationale Schule.

Nie zuvor haben mehr Schülerinnen und Schüler das Übertrittsverfahren I durchlaufen, heisst es in der Mitteilung weiter. In 2,2 Prozent aller Zuweisungen konnten sich Eltern und Lehrpersonen nicht einigen. In diesen Fällen (31 an der Zahl) hatte die Übertrittskommission I über die Zuweisung zu entscheiden.

«Gestützt auf die Resultate eines Abklärungstests und nach eingehender Prüfung der Vorakten hat die Übertrittskommission diese 31 Zuweisungsentscheide getroffen, die allesamt von den Eltern akzeptiert wurden», führt Markus Kunz, Präsident der Übertrittskommission I, in der Mitteilung aus.

Bildungswege geraten aus dem Gleichgewicht

Die Zuweisungsquote ins Langzeitgymnasium erreicht mit 25,5 Prozent den höchsten je erreichten Wert. Die Quote bei den gemeindlichen Schulen (ohne Privatschulen) liegt bei 28,4 Prozent. Die Kombination von höchstem Schülerbestand und höchster Zuweisungsquote führt zur höchsten je dem Langzeitgymnasium zugewiesenen Schülerzahl (359).

Der Bildungsdirektor Stephan Schleiss wird folgendermassen zitiert: «28 Prozent der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler der gemeindlichen Schulen wechseln direkt ans Langzeitgymnasium. In der Stadt Zug sind es dieses Jahr sogar 37 Prozent.»

Schleiss führt aus: «Noch vor wenigen Jahren waren wir kantonsweit bei unter 20 Prozent. Darunter leidet nicht nur die Berufsbildung, sondern alle Bildungswege, die an die Sek anschliessen. Es leidet auch die Sek selbst, weil ihr die besten Schülerinnen und Schüler fehlen. Auch dem Langzeitgymnasium ist nicht geholfen, wenn es sein Profil nicht behält. Die Bildungswege geraten aus dem Gleichgewicht.»

Übertrittsprüfung ist ein Thema

Der Regierungsrat hat seinen Bericht und Antrag zur Motion der beiden Kantonsräte Kurt Balmer und Roger Wiederkehr betreffend Steuerungsmassnahmen für eine Gymnasialhöchstquote abgeschlossen und zuhanden Kantonsrat verabschiedet.

«Um die Bildungsvielfalt beim Übertritt nach der Primarschule zu erhalten, beantragt der Regierungsrat, den Eintritt ins Langzeitgymnasium wieder stärker zu steuern», heisst es in der Mitteilung. Dazu soll das bestehende Übertrittsverfahren um das Element einer Übertrittsprüfung für das Langzeitgymnasium ergänzt werden.

Für das Schuljahr 2022/23 meldeten sich aufgrund eines Zuweisungsentscheids insgesamt 168 Schülerinnen und Schüler für eine kantonale Mittelschule an. Dies sind 40 Anmeldungen mehr als im Vorjahr.

Insbesondere die Fachmittelschule (plus 15) und die Wirtschaftsmittelschule (plus 17) verzeichneten einen Anstieg der Anmeldungen und führen im Schuljahr 2022/23 je eine zusätzliche Klasse. Insgesamt 78 Schülerinnen und Schüler haben sich für das Kurzzeitgymnasium in Menzingen angemeldet (im Vorjahr 70). (bier)