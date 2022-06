Bildung Rekordwerte: Zuweisungsquote ins Langzeitgymnasium ist 2022 im Kanton Zug regelrecht explodiert In der Stadt Zug werden 37 Prozent der Kinder an die Kantonsschule geschickt. Mit 25,5 Prozent war die Zuweisungsquote ans Langzeitgymnasium dieses Jahr so hoch wie nie.

Die Zuweisungsquote 2022 in die Kantonsschule Zug (im Bild) erreichte 2022 einen Rekordwert. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 4. März 2022)

Das Langzeitgymnasium verzeichnet 2022 Rekordzuweisungen, teilt die Zuger Bildungsdirektion mit. Insgesamt 1407 Schulkinder der 6. Primarklasse wurden den vier Schularten Werk-, Real-, Sekundarschule sowie Langzeitgymnasium zugewiesen. 209 dieser Kinder besuchen eine Privatschule, der grösste Teil davon eine internationale Schule. Nie zuvor haben mehr Schülerinnen und Schüler das Übertrittsverfahren I durchlaufen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Quelle: Bildungsdirektion Zug

Die Zuweisungsquote ins Langzeitgymnasium erreicht mit 25,5 Prozent den höchsten je erreichten Wert. Die Quote bei den gemeindlichen Schulen (ohne Privatschulen) liegt bei 28,4 Prozent. Die Kombination von höchstem Schülerbestand und höchster Zuweisungsquote führt zur höchsten je dem Langzeitgymnasium zugewiesenen Schülerzahl (359).

28 Prozent der Sechstklässlerinnen und Sechstklässler der gemeindlichen Schulen wechseln direkt ans Langzeitgymnasium. In der Stadt Zug sind es 2022 sogar 37 Prozent.

Warum dem so ist? «Akademikereltern, Expats, ein sich verstärkender Trend, weil immer mehr Kinder aus der Nachbarschaft ans Langzeitgymnasium gehen: es gibt Erklärungsansätze», erklärt der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss. «Nicht erklärbar ist, weshalb aus einer vergleichbaren Gemeinde wie Baar dann aber halb so viele Kinder ans Langzeitgymnasium zugewiesen werden wie in der Stadt Zug.»

Laut Bildungsdirektor Stephan Schleiss dürften aufgrund des anhaltenden Wachstums auch die Schülerzahlen ansteigen. «Auch der Trend Langzeitgymnasium wird anhalten», führt Stephan Schleiss aus.

«Die Bildungswege geraten aus dem Gleichgewicht»

Schleiss führt in der Mitteilung aus: «Noch vor wenigen Jahren waren wir kantonsweit bei unter 20 Prozent. Darunter leidet nicht nur die Berufsbildung, sondern alle Bildungswege, die an die Sek anschliessen. Es leidet auch die Sek selbst, weil ihr die besten Schülerinnen und Schüler fehlen. Auch dem Langzeitgymnasium ist nicht geholfen, wenn es sein Profil nicht behält. Die Bildungswege geraten aus dem Gleichgewicht.»

Der Regierungsrat hat seinen Bericht und Antrag zur Motion der beiden Rischer Mitte-Kantonsräte Kurt Balmer und Roger Wiederkehr betreffend Steuerungsmassnahmen für eine Gymnasialhöchstquote abgeschlossen und zu Handen Kantonsrat verabschiedet. Die Regierung verzichtet auf eine Quote oder Höchstquote für das Langzeitgymnasium oder das Gymnasium.

Bildungsdirektor Stephan Schleiss begründet den Verzicht auf eine Quote auf Anfrage: «Quoten bedeuten, dass Kinder in einem schulisch starken Jahrgang benachteiligt wären respektive Kinder in einem schulisch schwachen Jahrgang Vorteile hätten. Anstelle von Quoten soll es eine Übertrittsprüfung mit Bestehensbedingungen geben.»

Schulgesetz müsste angepasst werden

Sollte eine Übertrittsprüfung eingeführt werden, würde auch der Bildungsrat aktiv. «Der Bildungsrat erlässt gemäss Schulgesetz die Bestimmungen zum Übertritt. Für eine Übertrittsprüfung müsste das Schulgesetz so abgeändert werden, dass der Bildungsrat die Zuweisung ins Langzeitgymnasium mit dem zusätzlichen Element einer Prüfung auszugestalten hat», sagt Schleiss.

«Von sich aus wollte der Bildungsrat nicht aktiv werden und es ist ihm bis jetzt auch nicht gelungen, dämpfend auf die Entwicklung Einfluss zu nehmen. Daher wurde das Thema von zwei Kantonsräten aus der Mitte aufgenommen.» Der Regierungsrat beobachte die Entwicklung beim Langzeitgymnasium seit längerer Zeit kritisch, so Schleiss. «Dass jetzt ein Anstoss aus dem Kantonsrat kommt, gibt dem Anliegen Rückenwind.»

Der Regierungsrat wolle vielfältige Bildungswege. «Die Sek ist das Rückgrat der Bildungsvielfalt. Wegen der vielen Anschlussmöglichkeiten. Zur Vielfalt gehört auch ein Langzeitgymnasium. Voraussetzung ist aber, dass der Zutritt zum Langzeitgymnasium gesteuert werden kann», erklärt der Bildungsdirektor.

Mehr Übertritte in andere Angebote

Für das Schuljahr 2022/23 meldeten sich aufgrund eines Zuweisungsentscheids insgesamt 168 Schülerinnen und Schüler für eine kantonale Mittelschule an. Dies sind 40 Anmeldungen mehr als im Vorjahr.

Insbesondere die Fachmittelschule (plus 15) und die Wirtschaftsmittelschule (plus 17) verzeichneten einen Anstieg der Anmeldungen und führen im Schuljahr 2022/23 je eine zusätzliche Klasse. Insgesamt 78 Schülerinnen und Schüler haben sich für das Kurzzeitgymnasium in Menzingen angemeldet (im Vorjahr 70).

Laut Stephan Schleiss bewegen sich die Übertritte beim Kurzzeitgymnasium auf einem leicht erhöhten, aber für die letzten 5 Jahre durchschnittlichen Niveau. Weder bei der Fachmittelschule noch bei der Wirtschaftsmittelschule konnte zuvor ein kontinuierlicher Anstieg beobachtet werden. «Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht von einem Trend gesprochen werden», sagt Stephan Schleiss.