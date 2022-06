Bildung Stadt Zug sucht Trägerschaft für den Betrieb des «Haus des Lernens» Das ehemalige Baudepartement an der St.-Oswalds-Gasse 20 wurde inzwischen zum «Haus des Lernens – SO 20». Aktuell wird das SO20 zwischen genutzt. Nun sucht die Stadt eine Trägerschaft, welche die künftigen Angebote im Haus koordiniert.

Aktuell ist das «Haus des Lernens» in einer Phase der Zwischennutzung. Es wird momentan zudem für den Unterricht von geflüchteten ukrainischen Kindern genutzt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt Zug hervor.

Die Stadt Zug möchte in Zukunft, dass rund ein Drittel der Räume weiterhin flexibel für verschiedene Zwecke zur Verfügung stehen. Ein kleines gastronomisches Angebot wird das «Haus des Lernens» ergänzen. Das SO 20 soll ein zentraler Treffpunkt der Bildungslandschaft in der Stadt Zug werden.

Die vielfältigen Synergiepotenziale mit den bestehenden Angeboten der gegenüberliegenden Bibliothek Zug sollen genutzt und erweitert werden. Das «Haus des Lernens» soll auch weiterhin Platz bieten für Musikschulunterricht, soziokulturelle Veranstaltungen, Kurse, Workshops und Seminare, Werkstätten und Ateliers.

Trägerschaft ab Mitte 2023 gesucht

Dafür sucht die Stadt Zug mittels Ausschreibung in einem zweistufigen Einladungsverfahren eine Trägerschaft, die sich ab Mitte 2023 um die organisatorischen und inhaltlichen Belange des «Haus des Lernens» im Rahmen einer Leistungsvereinbarung kümmert.

Dazu lässt sich Roger Saxer, Departementssekretär des Bildungsdepartements in der Mitteilung zitieren: «Mit einer externen Trägerschaft erhofft sich die Stadt weitere Impulse und Ideen, sowie die Entwicklung eines nachhaltigen Betriebskonzepts. Das «Haus des Lernens» soll zudem mittelfristig durch einen sanften Umbau den heutigen Anforderungen an ein öffentlich zugängliches Gebäude gerecht werden».

«Mit der Weiterentwicklung und aktuellen Nutzung des Haus des Lernens schliesst sich ein Kreis», wird Stadträtin Vroni Straub, Vorsteherin des Bildungsdepartements der Stadt Zug zitiert. Denn das Gebäude wurde einst als Schulhaus erbaut. Der Monumentalbau beherbergte von 1722 bis 1969 nacheinander das Knabenschulhaus, die Sonntags- und Feiertagszeichenschule, die kantonale Gewerbeschule, die Industrieschule, die Kantonsschule und die Sekundarschule.

Von 1971 bis 2019 befand sich das städtische Baudepartement darin. Auch in der Zwischennutzung beherbergt das Haus Angebote, welches Wissen in verschiedenster Form vermittelt. (haz)