Bildung Zuger Stadtrat wählt Kerstin Heberle zur neuen Prorektorin Kindergarten und Primarstufe Kerstin Heberle tritt die Nachfolge von Remo Krummenacher an, welcher ab Februar 2023 die Position des Rektors der Stadtschulen Zug übernehmen wird. Heberle tritt ihre neue Funktion ebenfalls am 1. Februar 2023 an.

Kerstin Heberle schloss laut Mitteilung der Stadt Zug 2004 ihre Ausbildung zur Primarlehrerin am Pädagogischen Ausbildungszentrum Musegg in Luzern ab. Ihren Berufseinstieg fand sie an der Kreisschule Kelleramt Jonen, wo sie bis 2012 als Sekundarlehrerin arbeitete.

Kerstin Heberle. Bild: PD

Ausserdem war sie zwischen 2010 und 2012 Mitglied der erweiterten Schulleitung bei den Schulen Jonen, wo sie bei der Schulentwicklung, der Leitung verschiedener Arbeitsgruppen, der Entwicklung des Schulprogramms und der Leitung des Elternrates mithalf.

Im Jahr 2013 übernahm sie verschiedene Stellvertretungen als Primarlehrerin an unterschiedlichen Schulen im Kanton Luzern und wechselte 2014 zur Schule St.Martin bei den Stadtschulen Sursee in Luzern, wo sie als Primarlehrerin zu arbeiten begann. Kerstin Heberle wurde im Jahr 2016 zur Schulleiterin der Schule St.Martin ernannt. Dieses Amt hatte sie bis 2021 inne.

Prorektorin der Stadtschulen Sursee

Ausserdem war sie zwischen 2019 und 2020 als Beraterin für die Schulentwicklung an der Dienststelle Volksschulbildung in Luzern tätig. Zudem engagierte sie sich zwischen 2020 und 2021 als Projektleiterin Rektorat der Stadtschulen Sursee. Seit 2021 arbeitet Kerstin Heberle als Prorektorin der Stadtschulen Sursee und ist gleichzeitig seit 2020 Vorstandsmitglied des Verbandes Schulleiterinnen und Schulleiter in Luzern.

Berufsbegleitend schloss sie mehrere Weiterbildungen in den Bereichen Führung, Schulleitung, Medien, Informatik und Schul- und Unterrichtsentwicklung an unterschiedlichen Hochschulen ab. Im Jahr 2022 begann sie den MAS «Schulmanagement» an der Pädagogischen Hochschule Luzern. (haz)