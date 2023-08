Bildungspolitik Nicht jeder Zuger braucht ein Studium, um glücklich zu werden Die Tendenz hin zu einem akademischen Bildungsweg ist in Zug ungebrochen. Dass man sein Glück jedoch auch bei einem handwerklichen Beruf finden kann, zeigt die Geschichte von Alena Arpagaus.

Landschaftsgärtnerin Alena Arpagaus aus Baar ist glücklich in ihrem Beruf. Bild: Maria Schmid, (Walchwil, 15. Dezember 2020)

Sie war eine Überfliegerin, klug, fleissig, gewissenhaft, immer Bestnoten. Eine Musterschülerin, wie sie im Büchlein steht. «In der vierten Kanti hatte ich die Möglichkeit, an ein Gymnasium mit Begabtenförderung zu wechseln, wollte dies aber nicht», erinnert sich Alena Arpagaus aus Baar. Trotz ihrer Erfolge wurde die heute 25-Jährige während ihrer Zeit an der Kantonsschule Zug immer unglücklicher. «Ich hatte keine Lebensfreude mehr. Der Sinn des Ganzen ging mir irgendwie verloren.» Dennoch biss sich die junge Frau durch und schloss die Matura als Beste ab.

«Danach nahm ich das Studium der Umweltingenieurswissenschaften an der ZHAW, der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, auf.» Für Maturanden ist bei diesem Lehrgang vorgängig ein einjähriges Praktikum erforderlich. «Dieses absolvierte ich unter anderem auf einem Bauernhof und in einem Tierpark», erzählt Arpagaus. «Ich lernte einfache, bodenständige Menschen kennen, und die Arbeit mit den Händen machte mir Freude. Es ging um ganz andere Werte als in der Schule.» Sie stellte fest, dass sie sich zu verändern begann, zufriedener wurde und sich allmählich erholte.

Das Umfeld reagierte mit Unverständnis

«Es brauchte ungeheuer viel Mut, aber ich entschloss mich schliesslich, das Studium nach dem Praktikum nicht anzutreten und stattdessen eine Lehre als Landschaftsgärtnerin zu beginnen.» Vor allem die Empörung ihres Umfelds über diesen Entscheid, machte der jungen Frau zu schaffen. «Viele sagten, das sei doch schade, das könne ich nicht tun. Aber ich fragte mich, was mir wirklich wichtig war.» Die Antwort auf diese schlichte Frage wies ihr den Weg. Denn sie wollte einen Beruf erlernen, der ihr täglich Freude bereiten und sie erfüllen würde. «Zum Glück unterstützten mich meine Eltern und meine Schwester. Dafür bin ich sehr dankbar.» Die junge Frau machte eine dreijährige Lehre und blieb danach in ihrem Lehrbetrieb tätig. «Diesen Schritt habe ich nie bereut.»

Natürlich habe sie auch während der Lehre nicht jeden Tag nur gelacht. «Es war zu Beginn körperlich sehr anstrengend. Auch bei Kälte den ganzen Tag draussen zu sein, kostete mich viel Kraft.» Manchmal habe sie geweint vor lauter Erschöpfung. «Ich kam an meine Grenzen. Das war gut so, denn es machte mich stärker.» Trotz der Strapazen spürte sie von Anfang an, dass sie am richtigen Ort war. Mit der Zeit gewöhnte sich die Lernende an die Strapazen und schloss ihre Ausbildung wiederum mit Bestnoten ab.

Eine sinnvolle Arbeit zu machen, die ihr täglich Freude bereitet, ist für Landschaftsgärtnerin Alena Arpagaus sehr wichtig. Bild: Maria Schmid, (Walchwil, 15. Dezember 2020)

Ehemalige Schulkameraden mit ähnlichen Erfahrungen

«Heute bin ich rundum glücklich», stellt sie mit Überzeugung fest. «Natürlich verdiene ich nicht so viel, wie ein Akademiker, aber ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit und sehe einen Sinn darin. Das ist unbezahlbar.» Ausserdem habe sie eine eigene Wohnung in Baar und könne sich leisten, was sie wolle und brauche. «Es kommt immer auf das Verhalten an. Ich kenne Leute, die doppelt so viel verdienten wie ich, aber Ende Monat dennoch pleite sind.»

Durch Kontakte, die sie noch immer zu ehemaligen Schulkameraden pflegt, erfuhr sie, dass sie nicht allein ist mir dieser Erfahrung. «Einige haben ihr Studium abgebrochen oder sind unglücklich dabei, andere sind bereits fertig, finden aber keine Stelle.» Die Erkenntnis, dass die Welt sie nach Abschluss ihres Studiums nicht mit offenen Armen empfange, sei sehr ernüchternd und frustrierend für viele von ihnen.

Junge Leute stehen unter massivem Druck

«Es ist auch interessant, dass unsere Berufsschulklasse zu Beginn nur sechs Schüler zählte, am Ende jedoch 15.» Eine Berufslehre sei etwas Handfestes. Da finde man immer einen Job, ist die passionierte Landschaftsgärtnerin überzeugt. Und sollte sie später den Wunsch verspüren, einen Schritt weiter zu gehen, kann sie die Kurse zur Gärtnermeisterin oder Lehrlingsausbildnerin absolvieren oder das Studium der Landschaftsarchitektur aufnehmen.

Alena Arpagaus findet es alarmierend, dass immer mehr Druck von allen Seiten auf die jungen Leute ausgeübt wird. «Sie sollten innehalten und sich fragen, was sie wirklich wollen.» Es nütze der Gesellschaft nichts, wenn jeder Arzt werde und es keine Handwerker mehr gebe. «Es ist so schön, wenn man machen kann, was man wirklich liebt, wenn man für seinen Beruf brennt», betont sie. «Diese Leidenschaft sollte nicht dem Geld oder Status geopfert werden.»

Ist eine Quotenregelung die Lösung?

Letzte Woche wurde dem Zuger Kantonsrat eine Motion von Kurt Balmer und Roger Wiederkehr sowie 13 Mitunterzeichnenden überwiesen, welche die gesetzlichen Grundlagen für eine Beschränkung der Eintritte ins Gymnasium schaffen möchte. Dies mittels Festlegung einer geeigneten prozentualen Gymnasialhöchstquote oder einer anderen Massnahme beispielsweise der Wiedereinführung einer Übertrittsprüfung. «Die Gymnasialquote nimmt weiterhin tendenziell zu. Der gymnasiale Bildungsweg erscheint zu attraktiv, obwohl valable Alternativen zur Verfügung stehen und individuell auch geeigneter wären», schreiben die Motionäre.

Sie könnten sich vorstellen, eine Höchstquote von beispielsweise 20 Prozent festzulegen respektive den Zugang zum Gymnasium zu limitieren. «Eine zu hohe Gymnasialquote führt auch zu vermehrten Studienabbrüchen. Dies ist zu vermeiden», legen die beiden Kantonsräte dar. Zweck dieses Vorstosses sei ganz klar auch eine Stärkung des dualen Bildungssystems. Es werde angeregt, dass mit geeigneten Massnahmen alternative Bildungswege gefördert werden sollten, zumal bekanntlich die Wirtschaft nach Fachkräften suche.

Tendenz geht zu Lasten der Sekundarschulen und Berufslehren

Die Tendenz, dass auch in Zug immer mehr Schüler das Gymnasium besuchen würden, gehe zu Lasten der gemeindlichen Sekundarschulen, ist auch Bildungsdirektor Stephan Schleiss überzeugt. «Das macht mit Sorgen, weil diese das Rückgrat der Durchlässigkeit sind. Aus der Sekundarschule werden die Berufslehren, die Berufsmatura aber auch das Kurzzeitgymnasium, die Fachmittelschule FMS und die Wirtschaftsmittelschule WMS bespielt.»

Um das Profil der verschiedenen Bildungswege aufrechtzuerhalten, müsse man aus seiner Sicht beim Übertritt von der Primar- auf die Sekundarstufe I ansetzen, betont Schleiss. «Aus wissenschaftlichen Studien geht hervor, dass die Abbruchquote positiv korreliert mit der Maturitätsquote. Und man weiss, dass Studierende, die den Studiengang wechseln, ein höheres Risiko haben, gar nicht abzuschliessen.»

Verlorene Jahre

In der Kostenfrage unterscheide man zwischen sozialen und individuellen Kosten. Die sozialen stünden für ihn nicht im Vordergrund, so der Bildungsdirektor. «Ich halte die individuellen Kosten – sprich die ‹verlorenen›, fruchtlosen Jahre auf einem falschen Bildungsweg – für das eigentliche Problem.» Gleiches gelte auch für die Studienwechsler. «Deshalb wurde über die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK ein Projekt initialisiert, um die Laufbahnkompetenzen zu stärken.» Bessere Studienwahl solle Abbrüche und Umwege reduzieren.