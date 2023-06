Leserbrief Billige Stimmungsmache gegenüber Ausländern Zur geplanten Initiative der SVP

Die SVP will eine Initiative starten mit dem Ziel, dass die Schweiz bis 2050 die Schwelle von zehn Millionen Menschen als ständige Wohnbevölkerung nicht überschreiten darf. Ausser beim Klima nützen solche Ziele weit in die Zukunft nichts. Bis ins Jahr 2050 wird noch tausend Mal über dies und jenes abgestimmt und das ist auch gut so. Die SVP soll doch auch gleich im Gesundheitsbereich und Gastgewerbe sowie Baugewerbe die Frage stellen, wer diese Arbeiten ausführt, und ob genügend Personal auf dem Arbeitsmarkt erhältlich ist.

Die Briten haben es gemerkt, als ihnen nach dem Brexit die Lastwagen-Chauffeure ausgegangen sind, da nicht mehr genügend Arbeitsvisa ausgestellt wurden. Sie hatten plötzlich zu wenig Benzin an den Tankstellen, da nichts mehr geliefert wurde. Die sind ganz schön auf die Welt gekommen und konnten die Ziele des Brexits, die Zuwanderung selbstständig zu regeln, nicht erreichen.

Gewisse Berufe möchten Herr und Frau Schweizer nicht mehr selber ausführen. Die Schweiz hat von den Arbeitsmigranten profitiert. Da sehr viele junge Ausländer unsere Stellen besetzen und auch in die Sozialversicherungen einzahlen, ist dies ein Glücksfall. Die ständigen Einzahlungen von jungen Zuwanderern in die AHV ist gut für das Sozialwerk, dies bestätigen Fachleute.

Ausbluten werden die ärmeren Staaten, denn viele, gut ausgebildete Fachkräfte verlassen ihr Land und lassen eine Lücke hinter sich, die Demografie erreicht schon bald eine kritische Phase in diesen Ländern.

In der Schweiz ist vieles perfekt, und so soll es auch bleiben, und bitte auch mit den Emigranten. Die SVP-Initiative ist ein billiges Bemühen um Wähleranteile mit latenter Stimmungsmache gegen die Ausländer in der Schweiz. Die Schweizer Bevölkerung lässt sich nicht als dumm verkaufen und wird dieser Initiative, wenn sie zustande kommt, eine Abfuhr erteilen. Denn damit lassen sich auch keine Flüchtlingsströme verhindern. Die Wohnbevölkerung in der Schweiz würde ohne Zuwanderung ohnehin zurückgehen, was schlecht für die Wirtschaft wäre.

Am liebsten wäre mir, man würde über die dringenden Probleme in der Schweiz reden, wie zum Beispiel die hohen Krankenkassenprämien und/oder Wohnungsnot. Für billige Stimmungsmache gegenüber Ausländern bin ich nicht zu haben.

Beat Stocker, alt Kantonsrat, Cham