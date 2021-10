Leserbrief Bin erstaunt, dass die Kirche so brav mitmacht Gedanken zur Zertifikatspflicht

Letzte Woche fuhr ich bei der reformierten Kirche Zug vorbei. Es gingen Menschen auf den Eingang zu, und ich sah, dass die Zertifikatspflicht kontrolliert wurde. Dies hat mir zu denken gegeben. Nun, ich erwarte in Zeiten wie diesen mehr von der Kirche. Ich bin erstaunt, dass sie so brav mitmacht. Es geht um das Gotteshaus. Wir Menschen sind vor Gott alle gleich. Und nun zu dieser Geschichte mit der Zertifikatspflicht; Menschen werden ausgegrenzt. Also, wer gesund ist, wird ausgeschlossen. Und die Haltung der Kirche gesamtschweizerisch erstaunt mich. Von diesen Kirchen respektive von den Menschen, die dahinter stehen, erwarte ich mehr. Bei Asylsuchenden, bei Sans-Papiers, wird Aufhebens gemacht. Hier, bei uns, geht es um die eigene Bevölkerung, und die Kirche steht da und unternimmt nichts. Erbärmlich, unmenschlich und unglaublich ist für mich so eine Haltung. Ich habe den Austritt bei der Kirche gegeben. Punkt. Amen. So sei es.

Béatrice Moesch, Zug