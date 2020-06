Binzmühle-Sanierung in Risch: Die dritte Version soll’s richten Der Rischer Gemeinderat präsentiert eine abgespeckte Variante des Bauprojekts. Im Zentrum steht die Naherholung.

Zum Binzmühle-Hof gehören neben dem Wohnhaus auch das Mühlegebäude und die Remise. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 3. Juli 2019)

Reduziert – das ist die neue Vision für die Überbauung Binzmühle in Rotkreuz nun definitiv. Angestrebt werden eine sanfte Belebung, eine ökologische Aufwertung und die Förderung des gesamten Areals als Naherholungsgebiet, schreibt Gemeinderat Ruedi Knüsel in der Juni-Ausgabe des Gemeindeblattes Riz. Es handelt sich bereits um die zweite Überarbeitung des Sanierungsprojekts für den Hof – dazu gehören ein Haus, ein Mühlegebäude sowie eine Remise – der seit den 1960er-Jahren im Besitz der Gemeinde ist.

Vor rund sieben Jahren war ein grösseres Projekt mit Neubauten vorgesehen. Das wurde von der Bevölkerung jedoch nicht goutiert. Der Baukredit für das darauffolgende bereits abgespeckte Projekt wurde bei der Urnenabstimmung im vergangenen November trotz Mitwirkungskonzept knapp abgelehnt. Auf Kritik stiessen vor allem die Zahl von sieben Wohnungen und das damit zusammenhängende befürchtete Verkehrsaufkommen, die geplante Lärmschutzwand sowie die hohen Kosten von 9,2 Millionen Franken. Stimmung machte damals auch das sich extra formierte Nein-Komitee.

Zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Vertretern

Im dritten Anlauf soll es nun klappen. Dafür hat der Gemeinderat einiges getan. «Das Sprichwort ‹Gut Ding will Weile haben› ist hier sicher zutreffend», sagt Knüsel auf Nachfrage. Die Rahmenbedingungen für eine mehrheitsfähige Lösung und die Berücksichtigung vieler verschiedener Interessengruppen seien nicht einfach gewesen. «Eine grosse Herausforderung war eine sinnvolle Nutzung der Gebäude, ohne das Naherholungsgebiet mit einer wesentlichen Zunahme des motorisierten Verkehrs zu belasten», führt er aus.

«In der Zwischenzeit haben, bedingt durch die Coronapandemie, in verschiedenen kleinen Gruppen zahlreiche Gespräche mit Vertretern von Parteien, den Anwohnern, der Baudirektion und dem Nein-Komitee stattgefunden», sagt Ruedi Knüsel. Basierend auf diesen Gesprächen wurde die Planung angepasst und eine geänderte Vorlage ausgearbeitet. «Auch beim vorliegenden Projekt geht es darum, dem Aspekt der Naherholung weiterhin eine hohe Bedeutung zu geben», so der Bauvorsteher.

Folgendes sind die wesentlichen Punkte der reduzierten Version: Die Anzahl der Wohnungen wurde von sieben auf drei reduziert. «Mit dem geänderten Projekt werden die drei bestehenden Wohnungen im Mittelhaus saniert. Auf den Ausbau der vier zusätzlichen Wohnungen wird verzichtet», erklärt Ruedi Knüsel. Nicht ausgebaut werden zudem die beiden Dachstöcke.

Baukosten von rund 7,7 Millionen Franken

«Es besteht eine Bestandsgarantie, weil kein Ausbau erfolgt», so Knüsel. Deshalb kann auf den Bau einer Lärmschutzwand ebenfalls verzichtet werden. Das Mühlegebäude soll vollumfänglich der öffentlichen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. «Als feste Nutzung ist weiterhin der Binzitreff sowie ein Naturschulraum geplant», ergänzt Knüsel. Die restlichen Räume sollen vorerst als Reservefläche für zukünftige Nutzungen gebaut werden.

Die Projektänderungen konnten mit dem restlichen Planungskredit vorgenommen werden. Die Baukosten wurden neu kalkuliert, so der Gemeinderat. «Insgesamt liegt der neue Baukredit mit 7,7 Millionen Franken um 1,5 Millionen Franken tiefer als der vorherige.» Die Gebäudehülle und die gesamte Gebäudestruktur werden auch bei der geänderten Vorlage komplett saniert, damit später eine Nutzung möglich ist. Die grösste Reduktion der Kosten erfolgte durch den Verzicht auf die Lärmschutzwand. Einen kleineren Beitrag zur Kosteneinsparung leiste der Verzicht auf den Innenausbau der vier Wohnungen, so Knüsel. Bereits am 27. September soll über die Vorlage abgestimmt werden.