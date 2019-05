Baar: Das Unternehmen Biogen ist nun im «Quadrolith» zu Hause Biogen hat am Donnerstag sein neues Bürogebäude offiziell eröffnet. Damit sind die 400 Mitarbeitenden des Biotech-Unternehmens im Kanton Zug unter einem Dach vereint.

Im neuen Hauptsitz von Biogen unterstreicht Johanna Friedl-Naderer, Leiterin Europa, Kanada und internationale Partnermärkte, das Bekenntnis zum Standort Schweiz. (Bild: Stefan Kaiser, Baar, 23. Mai 2019)

(zim/pd) Gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung sowie den Mitarbeitern hat am Donnerstag die Biogen International GmbH den Umzug von der Stadt Zug an den neuen Standort in Baar gefeiert. Wie das Biotech-Unternehmen mitteilt, werden im neuen Bürogebäude «Quadrolith» alle Geschäftseinheiten von Biogen im Kanton Zug unter einem Dach vereint: Biogen International, die Zentrale der Biosimilars-Division und die Schweizer Filiale. Vom internationalen Hauptsitz in Baar aus wird das operative Geschäft geleitet, um Patienten weltweit mit Medikamenten zu versorgen.

Die von der Alfred Müller AG erstellten Büroräumlichkeiten bestechen laut Mitteilung mit einer offen gestalteten und lichtdurchfluteten Architektur. So stehen den über 400 Mitarbeitenden verschiedenste Räumlichkeiten und moderne Technologien zur Verfügung, die die Bedürfnisse und Ansprüche an ein innovatives Arbeitsumfeld erfüllen. «Diese neu geschaffene Arbeitsatmosphäre inspiriert zu Kreativität und fördert die Zusammenarbeit. Das ist unsere Basis, um Pionierarbeit in den Neurowissenschaften zu leisten», wird Johanna Friedl-Naderer, Leiterin Europa, Kanada und internationale Partnermärkte, in der Mitteilung zitiert. Der Umzug innerhalb des Kantons Zug würde zudem die engen Beziehungen, die Biogen mit der Schweiz pflegt, widerspiegeln. Die Eröffnung des neuen Standorts in Baar ist laut Friedl-Naderer «ein klares Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Schweiz».

Auch Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut zeigt sich laut Mitteilung über die Eröffnung des neuen Standorts erfreut: «Wir sind froh, dass sich mit Biogen eine innovative Biotech-Firma am Standort Zug kontinuierlich weiterentwickelt und zudem weitere Aktivitäten in die Schweiz verlegt hat.»