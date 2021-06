Kommentar «Chefsache» Wakesurfen auf dem Zugersee: Bitte sorgfältig abklären Rahel Hug zum geplanten gewerbsmässigen Angebot von Wakesurfing in Zug. Rahel Hug Merken Drucken Teilen

Dem Zugersee geht es wie den Wäldern im Kanton: Freizeitnutzer nehmen ihn zunehmend in Beschlag. In den letzten Jahren hat sich beispielsweise Stand-up-Paddling zum Sommertrend gemausert. Nun soll ein weiteres Angebot auf dem Zugersee Fuss fassen: Wakesurfen. Dabei surft man auf einer Welle hinter dem Boot – ganz ohne Seil. Hobbymässig sind Wakesurfer schon länger auf dem See unterwegs. Ein Zuger möchte den Sport nun aber gewerblich anbieten.

Im entsprechenden Vernehmlassungsverfahren wurde viel Kritik geäussert. Die Skepsis bei Seglern, Ruderern und anderen Wassersportlern ist gross. Sie fürchten, dass es mit der Ruhe auf dem Zugersee vorbei sein könnte. Ein kommerzielles Wakesurf-Angebot würde den «Dichtestress» auf dem See verstärken. Aber nicht nur: Die hohen Wellen, die die Sportart auslöst, könnten auch das Schilf an den Ufern gefährden.

Wichtig ist, dass das neue Angebot nur nach sorgfältigen Abklärungen eingeführt wird. Ein sinnvolles Vorgehen wäre ein Testjahr, wie es die IG Wassersport, in der sich private Wassersportler organisieren, vorschlägt. So kann der Anbieter beweisen, dass er sich auf dem Zugersee nicht wie ein Platzhirsch verhält. Denn: Gegenseitige Rücksicht von allen Nutzern und Respekt gegenüber der Natur sind auf einem Gewässer wie dem Zugersee, wo der Platz beschränkt ist, elementar. Riesige, künstlich erzeugte Wellen, zusätzlicher Bootslärm und allenfalls auch ausschweifende Partys am Ufer passen nicht hierher.