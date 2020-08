«Bodypacker» in Zug erwischt: Er reiste mit Fingerlingen im Körper in die Schweiz

Die Zuger Polizei hat am Mittwoch, 26. August, einen sogenannten Bodypacker festgenommen. Der 30-Jährige hatte in seinem Körper mehrere Fingerlinge. Der Nigerianer befindet sich in Untersuchungshaft.