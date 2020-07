Leserbrief Boris Johnson erinnert mich an die Gründer der Eidgenossenschaft «Extraspur für Autos mit mehreren Insassen», Ausgabe vom 17. Juli

Mein erster Gedanke war: Ist dies eine Sternstunde der Vernunft oder sind wir völlig verrückt geworden? Hat hier ein verwirrter, volksferner Bundesbeamter schlecht geträumt? Wie stellt man sich im Astra Autobahn-Fahrgemeinschaften mit mehreren Insassen vor? Es sind dies meist Leute, die sich zu bestimmten Zeiten in Büro oder Werkstatt einfinden müssen, die zu Terminen für Montagen eilen müssen oder Verkaufsvertreter zu Treffen mit Kunden, die alle zuvor noch gezwungen werden, mehrere Personen einzusammeln?

Solche Vorschläge sind aus schierer Verzweiflung geboren, ideologisch motiviert und reine Zwängerei, um die Personenfreizügigkeit und anschliessend das uns zu EU-Untertanen herabstufende institutionelle Rahmenabkommen durchzudrücken. Die Schweiz will und braucht keine politische Einbindung in die EU. Das Schweizer Volk will keinen schleichenden EU-Beitritt. Diese von Bundesbern ersonnenen, unnötigen Schikanen müssen wir nicht auf uns nehmen.

Gemäss neuesten Zahlen des Bundes stieg die Nettozuwanderung aus der EU in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 45 Prozent. Noch nie seit Einführung der Personenfreizügigkeit ist die Nettozuwanderung im Vergleich zum Vorjahr derart stark angestiegen. Die Schweiz muss sich auf eine gewaltige Zuwanderungswelle gefasst machen. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise und der massiven Arbeitslosigkeit in den EU-Staaten (vor allem Rumänien, Bulgarien, Portugal, Spanien) wird ein Grossteil dieser Menschen sich aufmachen, um in der Schweiz um jeden Preis und zu jedem Lohn Arbeit oder einen Platz in unserem Sozialsystem zu finden.

Zum Schutz der Menschen in der Schweiz vor Arbeitslosigkeit, Armut, Verkehrschaos und Dichtestress müssen wir die Zuwanderung jetzt dringend begrenzen. Eine zusätzliche Million Einwohner würde bedeuten: 407 Millionen Quadratmeter Fläche zubetoniert, unter anderem für 454000 Wohnungen. Dazu kommen zusätzliche 543000 Autos sowie 9000 Millionen Strassenkilometer pro Jahr, 59 Milliarden Liter Wasserverbrauch pro Jahr; Wasser, das unsern Bauern im Sommer fehlt. Kein anderes Land auf der Welt hat einen derart überwältigenden Zustrom an fremden Einwanderern.

Wer all dies nicht glaubt, kann es nachlesen unter dem Titel «Genf kämpft gegen den Kollaps». Wenn der Zusammenbruch einmal Tatsache ist, nützen auch die paar Zückerchen aus der EU wie «Erasmus» oder Forschungszusammenarbeit nichts mehr. Seit 2002 sank der Exportanteil in die EU-Länder übrigens von 63 auf heute noch 44,5 Prozent (ohne Grossbritannien). Halten wir unsere Augen auf Boris Johnson gerichtet, der wie ein Löwe für die Freiheit seines Landes kämpft. Er erinnert mich an die Gründer unserer Eidgenossenschaft anno 1291.

Robert Nieth, Walchwil