LESERBRIEF Böser Start ins neue Jahr Zum Feuerwerk an Silvester.

Preiserhöhungen für Benzin werden erfolgreich gebodigt mit dem Argument, es treffe die Ärmsten, welche zur Arbeit müssten. Wieso ist folglich keine Partei bisher auf Idee gekommen, völlig nutzlose Dinge zu besteuern? Ich denke da an eine «Bombensteuer». Alles Feuerwerk, das stärker als sogenannte Frauenfürze sind, müssten der Formularpflicht unterstellt werden. Dieser Jahreswechsel war die absolute Hölle in Steinhausen. Was den Hauseigentümern zugemutet wird (und die Mieten explodieren lässt), sollte erst recht den «Bombenlegern» zugemutet werden können zu unserer Sicherheit.

Beim Bauen werden Lärmabstand, Feuerabstand, Baumabstand und hundert weitere Vorgaben verlangt. Warum wird bei der zunehmenden Wohndichte nicht ein «Bombenabstand» festgelegt («Bomben-dB-Wert» und «Bomben-Schadstoff» versus Lebewesen-Distanz)? Wenn Ort und Zeit festgelegt würden (Schiessstand), könnten Millionenbeträge für Polizei und Feuerwehr gespart werden wie auch für Bodenentgiftung. Den Bauern würde ihr Wiesland nicht mehr massiv mit giftigen Abfällen belastet (nicht weniger gefährlich als Pestizid), was letztlich weniger Schaden an Gesundheit bringt, also weniger Anfälligkeit, am Virus zu erkranken.