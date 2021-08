Botschafterin Jerusalema-Star ist in Zug zu Gast gewesen Zur Stimme von Nomcebo Zikode tanzte unter anderen die Zuger Polizei und erreichte ein Millionenpublikum.

Zum Gesang von Nomcebo Zikode (Mitte, rechts Severiyos Aydin von Aidonic) tanzte unter vielen anderen auch die Zuger Polizei. Bild: Maria Schmid (Zug, 30. August 2021)

Am 30. August war mit Nomcebo Zikode eine Künstlerin in der Bar Cé la vi zu Gast, deren Stimme in den vergangenen Monaten Millionen Menschen im Lied Jerusalema hörten. Zu diesem Song gab es eine Tanz-Challenge, an der sich auch die Zuger Polizei beteiligte – was auf Internetplattformen millionenfach aufgerufen wurde.

Der Besuch von Nomcebo Zikode im Kanton Zug war ihrer Funktion beim Baarer Startup Aidonic geschuldet, das Hilfswerken eine Plattform bietet. Die Südafrikanerin ist laut einer Mitteilung sogenannte Goodwill-Botschafterin. «Nomcebo Zikode startete im Juli 2021 mit zwei Hilfsprojekten mithilfe der Aidonic-Plattform in ihrer Heimatstadt Hammersdale, Kwa Zulu Natal», schreibt der Firmengründer und Geschäftsführer Severiyos Aydin in der genannten Mitteilung. (bier)