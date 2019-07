Brand in Schreinerei in Cham verursacht beträchtlichen Schaden Am Montagabend ist in einer Schreinerei in Cham ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde dabei niemand, der Sachschaden ist aber gross.

Aus der Schreinerei dringen Rauchwolken. (Bild: PD)

(pd/spe) Am Montag kurz nach 22.30 Uhr erhielt die Einsatzleitzentrale zwei Meldungen, dass an der Obermühlestrasse in Cham eine Schreinerei brennt. Die daraufhin alarmierte Feuerwehr Cham schickte vor Ort drei Atemschutztrupps ins Gebäude. Sie konnten mit einem Löschangriff das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern. Zum Zeitpunkt des Brandes hätten sich keine Personen in der Schreinerei befunden, meldet die Medienstelle der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag. Verletzt wurde beim Brand niemand.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. (Bild: PD)

Das Feuer war im sogenannten Bankraum der Schreinerei ausgebrochen. Im Bankraum werden in der Regel in Handarbeit die Möbelstücke zusammengebaut und fertig gestellt. Die Ursache ist noch nicht bekannt und wird durch den kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht. Der Sachschaden sei beträchtlich, könne aber noch nicht exakt beziffert werden, so die Strafverfolgungsbehörden.

Im Einsatz standen rund 55 Feuerwehrleute der Feuerwehr Cham sowie der Stützpunktfeuerwehr Zug und Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats. Nebst der Zuger Polizei war auch der Rettungsdienst Zug vor Ort.