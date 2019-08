Brand in Zuger Wohnung In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ist im Eingangsbereich ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

(vv/pd) Am Sonntagnachmittag (11. August 2019), kurz nach 14:00 Uhr, ging bei der Zuger Polizei die Meldung ein, dass es in einem Mehrfamilienhaus im Feldpark in Zug brenne. Die sofort alarmierte freiwillige Feuerwehr Zug (FFZ) war schnell vor Ort und konnte im Treppenhaus eine Rauchentwicklung feststellen, wie die Zuger Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Die Feuerwehr musste die verschlossene Tür der betroffenen Wohnung aufsägen und konnte dann das Feuer im Eingangsbereich der Wohnung rasch bekämpfen. Beim Brandausbruch befanden sich keine Personen in der Wohnung und es wurde niemand verletzt. Ein am Strom angeschlossenes Gerät geriet in Brand. Ein technischer Defekt steht im Vordergrund. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen rund 35 Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei.