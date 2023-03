Brand Meterhohe Flammen in Baar: Schopf brennt komplett nieder Im Weiler Nottikon ist ein Schopf in Vollbrand geraten. Die Brandursache ist noch unklar.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Schopf bereits in Vollbrand. Bild: Zuger Polizei (Baar, 19. März 2023)

Am Sonntagabend bemerkte ein Anwohner um etwa 20.45 Uhr, dass ein Schopf im Weiler Notikon in Baar brannte. Er alarmierte umgehend die Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei. Als die Angehörigen der Feuerwehr Baar und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) am Brandort eintrafen, drangen meterhohe Flammen aus dem Schopf, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mitteilten.

Die Feuerwehr bekämpft das Feuer. Bild: Zuger Polizei (Baar, 19. März 2023)

Die Einsatzkräfte begannen umgehend damit, das Feuer zu bekämpfen. Es gelang ihnen, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern und das Feuer schliesslich zu löschen. Verletzt wurden weder Personen noch Tiere.

Ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude konnten verhindert werden. Bild: Zuger Polizei (Baar, 19. März 2023)

Die Brandursache steht noch nicht fest und wird durch den Kriminaltechnischen Dienst der Zuger Polizei untersucht. Die Höhe des Sachschadens kann laut Mitteilung derzeit noch nicht beziffert werden.

Im Einsatz standen rund 110 Angehörige der Feuerwehr Baar und der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) sowie Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorats, des Rettungsdienstes Zug und der Zuger Polizei. (zim)