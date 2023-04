Brauerei Baar Dieses neue Bier wird mit 100 Prozent Zuger Getreide gebraut – und mit Jodlerklängen veredelt Das «Innerschwiizer Dinkelbier» steht ganz im Zeichen der Innerschweizer Traditionen. Bereits während des Brauvorgangs kommt das neue Saisonbier der Brauerei Baar mit traditioneller Musik in Berührung.

Die Zuger Getreideproduzenten zusammen mit der Braui-Geschäftsleitung Martin Uster und Urs Rüegg. Bild: PD

Der Sommer naht. Und mit ihm auch die Zeit, in der man bis zur späten Stunde gemütlich im Biergarten sitzen und sich mit einem kühlen Bier zuprosten kann. Weil mit dem eidgenössischen Jodlerfest in Zug sowie dem eidgenössischen Scheller- und Trychlertreffen in Menzingen ein Sommer voller Brauchtum ansteht, hat die Brauerei Baar ein neues Saisonbier lanciert: Das «Innerschwiizer Dinkelbier»

Bild: PD

Jodlerklänge während der Bierproduktion

Wie die Brauerei Baar ein einer Mitteilung schreibt, wird das neue Bier neben dem Baarer Wasser den Schweizer Hopfen ausschliesslich mit Dinkel und Braugerste aus dem Kanton Zug gebraut. Das Dinkelbier soll Ausdruck urwüchsiger Innerschweizer Traditionen aber auch ihrer traditionellen Braukunst sein, heisst es weiter.

Das Spezielle: Bereits während der Produktion wird das «Innerschwiizer Dinkelbier» mit traditioneller Musik aus der Region berieselt. So jodelte im Sudhaus das Jodlerquartett «Mier Vier». Auch bei weiteren Produktionsschritten wurde das Bier etwa vom Lied «Dini Seel ä chli la bambälä la» von Ruedi Bieri begleitet.

Das Jodlerquartett «Mier Vier» besang die Bierproduktion im Sudhaus. Bild: PD

Im Gärkeller ertönten schliesslich während sieben Tagen Klänge von weiteren Innerschweizer Interpreten wie Res Gwerder, Ruedi Rymann & Co. Offiziell lanciert wird das neue Bier am 28. April, dem Tag des Schweizer Bieres. (pl)