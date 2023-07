Bundesfeier 35 Tonnen: Bitcoin-Millionär Nikolajsen schenkt der Stadt Zug ungefragt riesiges 1.-August-Feuerwerk Der Bitcoin-Millionär Nikolas Nikolajsen kündigt auf Instagram «das grösste Feuerwerk in der Geschichte des Kantons Zug» an.

«Der Bundesfeiertag verlangt nach einem Fest, und ein Fest verlangt nach Feuerwerk – nach 35 Tonnen um genau zu sein!» So steht es unter dem Foto, das der Bitcoin-Millionär Niklas Nikolajsen auf Instagram geladen hat: Es zeigt unzählige, noch verpackte Kisten voller Feuerwerk. Unten links in der Ecke, vergleichsweise winzig, lehnt Nikolajsen mit überkreuzten Beinen gegen eins der Pakete, den Ellbogen lässig aufgestützt. Der Palettenberg überragt ihn um ein dreifaches.

Innert einer Viertelstunde will Nikolajsen am 1. August die 35 Tonnen Feuerwerk zünden. Es werde «das grösste Feuerwerk in der Geschichte des Kantons Zug», verkündet der gebürtige Däne. Um 22.30 Uhr werde es auf dem See vor dem Salesianum, seinem Anwesen, gezündet, verteilt auf drei grosse Schiffe mit einer Fläche von 500 Quadratmetern.

Gründe zum Feiern hat Nikolajsen mehr als nur den Bundesfeiertag. Mit dem Feuerwerk will er auch das Ende der dreijährigen Renovationsarbeiten am Salesianum zelebrieren und – «mit etwas Glück», wie er auf Instagram schreibt – die Einbürgerung seiner Familie.

Zug Tourismus freut sich über Nikolajsens Eigeninititative

An der Bundesfeier der Stadt Zug hat es noch nie ein Feuerwerk gegeben. Hier hat das 1.-August-Feuer Tradition, das auf einem Floss angezündet wird. Die Bundesfeier wird von Zug Tourismus organisiert.

Der Tourismusdirektor Dominic Keller freut sich über Nikolajsens Feuerwerk, wie «20 Minuten» schreibt. Zug Tourismus und der Bitcoin-Millionär hätten sich «nicht aktiv zeitlich abgestimmt», aber das Feuerwerk passe auch ins Bundesfeier-Programm. «Es ist eine private Initiative von ihm selber», sagt Keller. «Wohl einfach, weil er gerne Feuerwerk hat und weil wir dieses Jahr keines hatten am Zuger Seefest.»

Unter Nikolajsens Instagram-Post finden sich jedoch auch kritische Kommentare. Einige User finden, Nikolajsen sollte das Geld lieber spenden, als es in die Luft zu ballern, oder immerhin eine Drohnenshow veranstalten, die die Umwelt und die Haus-, Nutz- und Wildtiere weniger belasten würde. Ein User schreibt: «In der Schweiz läuft eine Initiative gegen Feuerwerk und Dagobert Duck kauft kistenweise Material. Du hast die Schweiz nicht verstanden.» (lil)