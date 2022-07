Gedanken zum 1. August Solidarität – die Triebfeder der Demokratie Für die Zuger Kantonsratspräsidentin Esther Haas ist klar: Solidarität ist die Essenz, die unsere Gesellschaft, unser Land zusammenhält – und weiterbringt. Esther Haas, Kantonsratspräsidentin, Cham Drucken Teilen

Kantonsratspräsidentin Esther Haas in Südfrankreich mit einer auf dem Markt erstandenen Ziegenglocke. Glocken gehören für sie zur Schweiz, wie Schokolade und Käse. Bild: Peter W. Wyss (23. Juli 2022)

Ende der 60er-Jahre in einer kleinen Fricktaler Gemeinde: Bereits Tage vor dem 1. August freuten wir Kinder uns auf den Nationalfeiertag. Nicht, dass wir gewusst hätten, worum es dabei geht. Uns faszinierten die vom Sackgeld erstandenen bengalischen Zündhölzer, Kracher und «Frauenfürze»; wir hüteten dieses Zeugs wie Goldschätze.

Seit Beginn der Feier waren wir jeweils damit beschäftigt, eine sorgfältige Auslegeordnung unseres «Pyromaterials» vorzunehmen. Die flotten Klänge der Dorfmusik interessierten uns genauso wenig wie die bimmelnden Ziegen- und Kuhglocken im Hintergrund oder die bedeutungsvolle Rede des Gemeindepräsidenten. Die Worte müssen bedeutungsvoll gewesen sein, denn im schwachen Lichtschein war immer wieder zustimmendes Nicken der Erwachsenen erkennbar.

Nur einmal geriet der traditionelle Ablauf durcheinander: Ein «Frauenfurz» verirrte sich unter den Rock von Frau Meier. Ein lauter Schrei setzte der – bedeutungsvollen – Rede des Gemeindepräsidenten ein vorläufiges Ende. Und das Loch in deren Rock unserem Pyro-Enthusiasmus ebenfalls. Lange blieb die Aufregung rund um Frau Meiers Loch im Rock DIE Erinnerung an den 1. August. Und niemand fragte uns nach dem oder der Schuldigen; ich bin überzeugt, dass wir (solidarisch) dichtgehalten hätten, wenn wir es gewusst hätten.

Der 1. August löst bei mir nach wie vor positive Gefühle aus. Geblieben ist die Freude an zischenden Vulkanen, an herrlich leuchtenden Raketen und weitherum sichtbaren Höhenfeuern. Dabei ist natürlich auch bei mir angekommen, dass die Thematik Feuerwerk umweltmässig ein Blödsinn ist. Aber diese Diskussion lasse ich hier für einmal links liegen ...

Gerne wüsste ich, was die bedeutungsvollen Inhalte der Reden in meiner Kindheit waren. Ich hoffe, die damaligen Redner (Rednerinnen gab es leider damals noch nicht) haben die unschätzbaren Werte der Demokratie hervorgehoben. Ich hoffe, die Erwachsenen haben zustimmend genickt, weil die Menschen Ende der 60er-Jahre, vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, wussten, wie wichtig das Festhalten an demokratischen Grundsätzen für ein kleines Land wie die Schweiz ist.

Eine Demokratie ist daran erkennbar, wie viele Freiheiten die einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger hat. Und alle haben die gleichen Rechte und Pflichten; keine Regierung kann diese den Menschen wegnehmen. Solange es uns – besser gesagt, der grossen Mehrheit – gut geht, werden demokratische Grundsätze nicht in Frage gestellt. Wenn es aber rumpelt in der Bevölkerung, wenn Unruhe und Unzufriedenheit da sind, geraten Grundsätze wie Minderheitenschutz, Meinungs- und Informationsfreiheit, der Schutz der Privatsphäre, schnell in die Kritik. Sind diese Rechte verhandelbar, müssen Abstriche gemacht werden oder sind sie unantastbar?

Abstriche an den demokratischen Grundwerten? Um Gottes willen nein! Aber womöglich tut es uns gut, Abstriche bei unseren Ansprüchen vorzunehmen, das gesamtgesellschaftliche Wohl im Fokus zu behalten. Ulrich Wickert, die grosse Figur des deutschen Journalismus, relativiert zu Recht: «Das Verständnis für die Gemeinschaft ist verschwunden und damit auch die Solidarität.» Soll unsere Demokratie langfristig Bestand haben, brauchen wir den Zusammenhalt, weil wir dringliche Fragen nur als Gemeinschaft, aber niemals mit Ego-Rezepten beantworten werden.

Wir stehen in vielerlei Hinsicht vor einer Zeitenwende, die nach Lösungen verlangt, die von der grossen Mehrheit der Bevölkerung getragen werden. Philipp Reichen hielt uns vor ein paar Tagen im «Tages-Anzeiger» den Spiegel vor die Augen: «Und während die Schweizerinnen und Schweizer nach zwei Pandemiejahren wieder in Ferienflieger steigen, hinterlässt der Klimawandel immer deutlichere Spuren. Es herrscht akute Waldbrandgefahr. Seen, Flüsse, Bäche trocknen aus. In den Bergen drohen Tiere zu verdursten.» Mein Wunsch nach Freiheit, mein Wunsch, möglichst unbeschränkt in fremde Länder zu reisen, kollidiert kolossal mit den unbestrittenen Folgen. Wo ist da die Solidarität? Ganz einfach: mit künftigen Generationen!

Ein nächstes Thema: Energiesicherheit. So schnell werden wir die sich im Schlafmodus befindliche Energiewende nicht schaffen. Aber ich kann der Energieverschwendung Einhalt gebieten durch minime Veränderungen: Heizung runterdrehen, PC ausschalten, wenn ich nicht arbeite, runterfahren mit der Bildschirmzeit am Handy ... Generell hat die Schweiz nach wie vor einen zu grossen Rohstoffverbrauch pro Kopf und liegt damit vor Ländern wie den USA, China und all unseren Nachbarländern. Wir sind reich, können uns vieles leisten, wir gehen verschwenderisch um mit den Rohstoffen (der Hit: Klimaanlagen auf dem Campingplatz!). Gleichzeitig nimmt die Armutsquote in der Schweiz zu: 15,4 Prozent der Bevölkerung gelten als armutsgefährdet.

Unsere Bundesverfassung gibt dazu eine eindeutige Antwort: «Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen.» Oder mit anderen Worten: Solidarität ist gefragt. Und wenn wir schon bei den Schwächsten sind: Was «kostet» es uns, kriegsversehrten Menschen aus der Ukraine Heilung und Heimat zu geben? Nichts, ausser ein wenig Solidarität.

Und was bringt uns diese Solidarität? Wenn nur ein paar Wenige solidarisch sind, fast nichts. Wenn wir alle etwas tun, dann verändert sich Vieles. Solidarität ist die treibende Kraft einer funktionierenden Demokratie und deren Zivilgesellschaft. Dieser zivilgesellschaftliche Zusammenschluss verlangt aber, dass alle teilhaben können: Junge und Alte, Männer und Frauen, Linke und Rechte. Auch im Kanton Zug!