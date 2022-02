Lausanne / Zug Spiess-Hegglin rügte beim Bundesgericht, ohne eine Begründung dafür mitzuliefern Die Geschehnisse an der Zuger Landammannfeier im Dezember 2014 bleiben Mutmassungen. Inzwischen kämpft die ehemalige Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin weiter gegen die Veröffentlichung eines Buches über diese Feierlichkeiten.

Die Schilderung des Sachverhalts der Landammannfeier im Dezember 2014 nimmt in einem aktuellen Urteil des Bundesgerichts in Lausanne eineinhalb Seiten ein. Das Urteil über eine von Jolanda Spiess-Hegglin eingereichte Beschwerde gegen eine Verfügung des Zuger Obergerichts hat auf weniger als einer Seite Platz (5A_824/2021). Dabei ist zu beachten, dass das oberste Gericht gar nicht auf das Begehren derjenigen Partei eingegangen ist, welche bei einer unteren Instanz darauf hinwirken konnte, dass ein von einer Journalistin angekündigtes Buch über diese Landammannfeier Ende 2014 vorerst nicht erscheinen kann.

Die ehemalige Zuger Kantonsrätin Jolanda Spiess-Hegglin (links) und Rechtsanwältin Rena Zulauf. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Zug, 19. Januar 2021)

Das Bundesgericht stellt dabei fest, dass es nur auf endgültige Entscheide ihm untergeordneter Gerichte eingehen könne. Auf Zwischenentscheide nur, wenn die Beschwerde führende Partei rechtsgenüglich dartun könne, dass ihr ein nicht wieder gutzumachender Nachteil drohe. Im Falle von Jolanda Spiess erwähnen die Bundesrichter, dass sie aufgrund «mangelnder hinreichender Begründung nicht auf die Beschwerde eintreten» könnten. Das Bundesgericht rügt die Klagepartei ferner noch mit der Belehrung, diese habe übersehen, dass das Bundesgericht nur in diesem Verfahrensstand urteilen könne, wenn ein «selbstständig anfechtbarer Zwischenentscheid» gemäss dem Bundesgerichtsgesetz vorliege. Dann setzen die Bundesrichter noch einen obendrauf: «Bloss zu behaupten, dass das Bundesgericht zur Beurteilung dieser Beschwerde zuständig» sei und hierzu auf verschiedene Artikel des Bundesgerichts zu verweisen, das «genügt nicht». Bei diesem Ausgang des Verfahrens, so das Bundesgericht, müsse die Beschwerdeführerin die Kosten tragen. In diesem Fall sind es 4000 Franken.

Die Anwältin der Beschwerdeführerin Jolanda Spiess-Hegglin liess gemäss «persoenlich.com» ausrichten, dass das Bundesgerichtsurteil formaljuristisch überspitzt sei. Das Gericht habe sich auch nicht zu dem umstrittenen Buchprojekt geäussert.