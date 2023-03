Burgbachkeller Zug Bei diesen Gästen stimmt die «Chemie»: Zuger berichten in Talk aus ihrem Leben Das erfrischende Talkformat «Heute ZUGast» geht in die dritte Runde. Moderator Dominik Widmer hat einmal mehr interessante Menschen geladen, die etwas zu sagen haben.

Sereina Riniker hat eine beeindruckende Karriere hinter sich. Bild: ETH/Peter Rüegg

Das junge und «hauseigene» Talkformat «Heute ZUGast» im Burgbachkeller geht in die dritte Saison. Das Konzept: Im gemütlichen Wohnzimmerflair berichten Zuger Menschen aus ihrem Leben, moderiert wird der musikalisch begleitete Abend vom Zuger Radiomann, Schauspieler und «Heute ZUGast»-Gründer Dominik Widmer.

Am nächsten Talkabend vom 27. März gehört Sereina Riniker zu den Gästen. Sie war einst die jüngste Assistenzprofessorin der ETH Zürich und wurde vom Forbes Magazin als eine der dreissig weltweit vielversprechendsten Forscherinnen und Forscher unter dreissig Jahren ausgezeichnet. Heute ist sie ausserordentliche Professorin für Informatikgestützte Chemie an der ETH und spricht in Zug über allerlei Spannendes aus der Welt der Chemie und Arzneimittelherstellung.

Hans-Peter Strebel. Bild: PD

«Chemisch» bleibt es auch mit dem zweiten Gast, dem Apotheker Hans-Peter Strebel. Der Pharmazeut hat einst mit einem MS-Medikament von sich reden gemacht. Doch im Burgbachkeller wird er insbesondere von seiner Liebe zum EVZ erzählen und davon, wie er als Junge einen Fanclub gründete. Selbstverständlich wird auch «sein» Leistungssportzentrum OYM in Lindencham Thema sein.

Erfolgreicher Baarer «Musikexport»

Zugerisch ist’s und bleibt’s auch bei der musikalischen Begleitung. Die erfolgreiche Singer-Songwriterin Alexandra Landtwing alias Ay Wing ist gebürtige Baarerin, lebt und arbeitet jedoch hauptsächlich in Berlin und New York. 2022 wurde sie zum SRF 3 Best Talent gekürt.

Moderator Dominik Widmer ist voller Vorfreude und überzeugt, dass es einmal mehr ein aufschlussreicher Abend mit vielen persönlichen Einblicken werden wird. «Bei ‹Heute ZUGast› plaudern wir frisch von der Leber und erfahren Dinge über Zuger Persönlichkeiten, wie es sonst nirgends möglich ist», fasst er zusammen. Und damit das Publikum nicht in der stillen Zuhörerposition verharrt, kann es den Talkgästen Fragen stellen und sich ins Geschehen einbringen.