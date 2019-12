Bushaltestellen erhalten neue, alte Namen Die Zugerland Verkehrsbetriebe haben zwei Haltestellennamen den lokalen Gegebenheiten angepasst – aber nicht überall.

Mit dem Fahrplanwechsel wurde auch die Schreibweise der Menzinger Bushaltestelle angepasst. Bild: Stefan Kaiser (16. Dezember 2019)

Seit Sonntag gilt schweizweit ein neuer Fahrplan. Im Zuge der Anpassungen haben die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB) auch zwei Haltestellen auf der Linie 2 (Zug–Menzingen) den im Kanton Zug geltenden Grundsätzen der Namenschreibung angepasst: Nidfuren (statt Nidfurren) und Hündlital (statt Hünnlital). Die Änderungen sind aber noch nicht bis in alle Verästelungen umgesetzt, wie eine Internetrecherche zeigt. Im gedruckten Fahrplan finden sich die obgenannten Orte in der richtigen Schreibweise, nicht hingegen im Online-Fahrplan der ZVB und auf der SBB-Homepage.

Bei der Nennung von Flurnamen und dergleichen gilt, wie der Zuger Sprachwissenschaftler Beat Dittli erklärt, eine einfache Regel: «Namen werden so geschrieben, wie sie die einheimische Bevölkerung ausspricht.» Dittli muss es wissen, denn er hat 2007 das sechsbändige Buch «Zuger Ortsnamen» herausgegeben. Dieses Lexikon der Siedlungs-, Flur- und Gewässernamen enthält rund 12000 Namen, davon sind heute noch ungefähr 4000 in Gebrauch.

Lokale Aussprache ist massgebend

Bei «Nidfuren» wie auch beim «Hündlital» ist die Sachlage für Beat Dittli klar. Die Präposition «nid» bedeutet «unter, unterhalb». «Furen» bezieht sich auf einen heute nicht mehr existierenden Hof gleichen Namens. In der aktuellen «Mänziger Zytig» schreibt Beat Dittli: «Die lokale Aussprache ist eindeutig: ein kurzes, eher offenes ‹u› und ein einfaches ‹r› analog etwa zu Sparen oder Hürital.» In die gleiche Kategorie gehört auch das Gebiet Foren in der Gemeinde Risch. Auch bei diesem Namen taucht oft noch die Schreibung «Forren» auf. So schreibt die Baudirektion in Unterlagen zu einem Kreisel in diesem Gebiet den Namen mit Doppel-R. Im Zuger Ortsnamenbuch ist nachzulesen, dass mit dem offenbar typischen Zuger Wort «Foren» Landstücke mit riedigem, torfartigem Boden bezeichnet wurden. Der Name «Hündlital», der seit 1283 in dieser Form urkundlich bezeugt ist, mutierte erst in den 1950/1960er-Jahren, so Dittli, plötzlich zu «Hünnlital».

Konvergente Schreibweisen tauchen ab und zu auf

Im 19. Jahrhundert habe es, so erklärt Beat Dittli, die Tendenz gegeben, Flurnamen ins Hochdeutsche zu überführen. Damals wurde zum Beispiel die häufig vorkommende Bezeichnung «Büel» oft zu «Bühl» umgeschrieben. Auch Schreibformen wie «Lothenbach» und «Frauenthal» sind meist in dieser Zeit entstanden. Heute schreibt man diese Namen ohne ‹th›, also «Lotenbach» und «Frauental».

Auch im Westen der Stadt Zug gibt es einen Namen mit divergierender Schreibweise. Einmal heisst das Gebiet Kollermühle, dann wieder Chollermüli. Der Name Kollermühle stammt aus der Zeit des Bahnbaus. 1864 sind die ersten Züge von Zürich übers Säuliamt nach Zug gefahren. Die Zuger Züge sind im Gebiet Choller von der direkten Strecke Zürich–Cham–Luzern abgezweigt. Noch heute findet sich der ehemalige Stationsname Kollermühle in Streckendiagrammen. Seine Schreibweise rührt daher, dass die Kompetenz für die Namensgebung für Gemeinden und Bahnhöfe beim Bundesrat liegt. Beat Dittli hält fest:

«Es gibt für die Schreibung von Namen wohl schweizerische Richtlinien, aber keine festen Regeln wie beim Duden.»

Im Kanton Zug wurden die Schreibungen in den 1990er-Jahren kantonsweit mit den Gemeinden bereinigt, sodass es heute nur noch wenige «falsche» Namen gibt. Mit «Nidfuren» und «Hündlital» werden zwei Namen nun im Fahrplan richtig geschrieben.