Buvette am Zugersee: Junges Team öffnet das Beizli ab der zweiten Juliwoche Anfang Sommerferien nimmt die neue Buvette «Quai Pasa» am Alpenquai den Betrieb auf. Das Konzept von drei jungen Zugern hat die Stadt überzeugt.

So soll die Buvette «Quai Pasa» aussehen. Visualisierung: PD

(ls) Den Tag gemütlich am Alpenquai mit einem erfrischenden Getränk an einer Buvette ausklingen lassen, das wird bald möglich sein. Ab der zweiten Juliwoche ist das neue Beizli namens «Quai Pasa» auf dem Kiesplatz am Alpenquai offen. Es soll ein attraktiver Treffpunkt für Jung und Alt werden, der zum Verweilen einlädt.

Nachdem die Stadt Zug Ende März einen Standplatz für den Betrieb einer Buvette beim Kiesplatz Schützenmatt in einem offenen Verfahren ausschrieb, bewarben sich vier Pächter. Überzeugt hat das Konzept der drei jungen Zuger Kevin Horat, Jonas Mehr und Tim Steffen. «Ihr breites Know-How in den Bereichen Gastronomie, Nachhaltigkeit und Kultur bildet die optimale Voraussetzung für einen erfolgreichen Betrieb», schreibt die Stadt Zug in einer Mitteilung.

Jonas Mehr, Kevin Horat und Tim Steffen (von links) werden die Sommer-Buvette am Zuger Alpenquai betreiben. Bild: PD

Das Gastrokonzept von «Quai Pasa», spanisch que pasa für «was läuft», setzt konsequent auf saisonale Produkte, lokale Partnerbetriebe und wo möglich auf innovative Kleinbetriebe. Die fairen Preise und das geplante punktuelle Kulturangebot ermöglichen eine Durchmischung verschiedener Kulturen und Generationen und somit eine gesellschaftliche Aufwertung. Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Konzepts ist der Umgang mit Abfall. Die Betreiber wollen möglichst keinen Abfall generieren. Bei Liefertransporten sowie bei der Ausgabe von Speisen und Getränken sollen ausschliesslich Mehrwegsysteme zum Einsatz kommen und Food-Waste soll mit einem gezielten Angebot und einer «Es het solangs het»-Philosophie auf ein Minimum reduziert werden.

«Ziel der Sommer-Buvette ist, die Seeanlagen auch in den späten Abendstunden mit einem durchmischten Publikum zu beleben», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Stadt Zug stützt sich dabei auf die guten Erfahrungen mit dem Gastrokonzept beim Badeplatz Siehbach, auch Männerbadi genannt. Der Betrieb des Kiosks habe sich positiv auf das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ausgewirkt und es sei weniger Littering und Sachbeschädigungen festgestellt worden.

Die Vergabe des Standplatzes am Alpenquai erfolgt vorerst für eine Sommersaison. Bei gegenseitiger Erfüllung der Erwartungen wird der Vertrag um weitere vier Jahre verlängert.