Cham 120 Jahre alte Linde wird gefällt – sie könnte umzustürzen Die markante Linde bei der Zufahrt zum Schluechthof in Cham ist krank. Sie muss aus Sicherheitsgründen ersetzt werden.

Seit rund 120 Jahren steht bei der Zufahrt zum Schluechthof in Cham eine Linde. Der markante Baum weist, wie die kantonale Baudirektion mitteilt, seit einigen Jahren eine vermehrte Totholzbildung auf und wurde deshalb einer Kronenpflege unterzogen. Ab den beiden Trockensommern 2018 und 2019 zeigte sich anhand der nur noch dürftig ausgebildeten Blätter, dass der Baum ein Versorgungsproblem bezüglich Wasser aufweist. Ab August 2018 und auch während des Sommers 2019 wurde darum dem Baum periodisch Wasser zugeführt.

Die markante Linde bei der Zufahrt zum Schluechthof in Cham ist krank und muss ersetzt werden Bild: PD

Die erneute Begutachtung im Juni 2021 lässt erkennen, dass nur noch einzelne Äste im unteren Kronenbereich einen zaghaften Blattaustrieb zeigen. Ab Kronenmitte ist kein Austrieb mehr erkennbar. Weiter zeigt sich, dass der Rindenmantel am Stammfuss eingetrocknet ist. Dies bestätigt, dass der Wasser- und Assimilationsfluss nun definitiv unterbrochen ist.

Ersatz durch gewachsenen Schweizer Jungbaum

Die Hoffnung, dass die Linde sich erholen könnte, ist gemäss Medienmitteilung aufgrund der vorliegenden Ergebnisse nicht mehr gegeben. Da die Linde an einem stark frequentierten Standort steht, wird sie in diesem Monat aus Sicherheitsgründen entfernt. Bezüglich der Ersatzpflanzung wurde ein Landschaftsarchitekt beigezogen. Hierbei wurde klar, dass an diesem prägenden Standort wiederum eine Linde gepflanzt werden soll. Bei der anstehenden Nachpflanzung soll eine in der Schweiz gewachsene Linde verwendet werden. Solche Jungbäume sind an die stark wechselnden klimatischen Verhältnisse der Schweiz bereits angepasst und bringen somit die notwendigen Voraussetzungen für ein gutes Gedeihen und langfristiges Bestehen des Baumes. (haz)